Де в Україні найдорожчі с/г землі?
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Де в Україні найдорожчі с/г землі: середня вартість за гектар (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 07 лис, 2022 15:20
Де в Україні найдорожчі с/г землі: середня вартість за...
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Дивися повний текст
Де в Україні найдорожчі с/г землі: середня вартість за гектар (інфографіка)
Додано: Пон 07 лис, 2022 15:20
Ціна чорноземів Черкащини та Полтавщини, які є найкращими у світі 35-38 тис.грн.? Ви серйозно????
Думайте, аналізуйте, приймайте правильні рішення. Всім добра!
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