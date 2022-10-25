RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Де в Україні найдорожчі с/г
землі: середня вартість за...

Де в Україні найдорожчі с/г землі: середня вартість за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 15:20

Де в Україні найдорожчі с/г землі: середня вартість за...

Пропонуємо до обговорення:
Де в Україні найдорожчі с/г землі?

Дивися повний текст
Де в Україні найдорожчі с/г землі: середня вартість за гектар (інфографіка)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98505
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 15:20

Ціна чорноземів Черкащини та Полтавщини, які є найкращими у світі 35-38 тис.грн.? Ви серйозно????

Думайте, аналізуйте, приймайте правильні рішення. Всім добра!

https://agroportal.ua/news/mir/pochem-v ... -za-gektar
kostohryzva
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 07.11.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вартість життя і ціни у Швеції: оренда квартири,...
R2 » Пон 07 лис, 2022 14:03
1 67
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 лис, 2022 14:03
bezkorovaina2020
Дешевше за новий iPhone: які авто в Україні можна купити...
R2 » Суб 05 лис, 2022 07:45
1 136
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 лис, 2022 07:45
l_zadov
В Україні за два тижні зріс попит на павербанки, свічки...
R2 » Вів 25 жов, 2022 11:13
2 393
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 жов, 2022 11:55
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.