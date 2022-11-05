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В Україні знизилися продажі
нових авто: які марки...

В Україні знизилися продажі нових авто: які марки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 11:00

Володію тачкою з рейтингу, рено 11 1987р.в., ще цілком прийнятна "конячка" доволі проворна, типу на дачу з'їздити чи в село до рідних.
У свої роки, по двигуну 1.7л - немає нарікань, деякі авто цієї моделі проходили більше 1млн км, без К/рем., Так є деякі проблеми з пальним насосом час від часу накривається, та по салону, бо рідних запчастин немає, але справні руки та трохи майстерності роблять з авто цілком ще справного помічника по господарству, да і деталі з ваз2108 підходять наче рідні.
А цінник у 800 у.о. гадаю це мінімальна ціна, для авто старше 1986р., да ще й маленькі оті 3х дверні машинки, з двигуном 1.3л.
djartson
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 16:14

В Україні знизилися продажі нових авто: які марки...

Пропонуємо до обговорення:
У жовтні українці придбали 3,1 тис. нових легкових автомобілів. Це на 8% менше, ніж за вересень та у 2,5 рази (на 61%) менше, ніж у жовтні 2021 року.

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В Україні знизилися продажі нових авто: які марки й моделі користуються попитом
R2
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