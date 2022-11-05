В Україні знизилися продажі нових авто: які марки...

Володію тачкою з рейтингу, рено 11 1987р.в., ще цілком прийнятна "конячка" доволі проворна, типу на дачу з'їздити чи в село до рідних.
У свої роки, по двигуну 1.7л - немає нарікань, деякі авто цієї моделі проходили більше 1млн км, без К/рем., Так є деякі проблеми з пальним насосом час від часу накривається, та по салону, бо рідних запчастин немає, але справні руки та трохи майстерності роблять з авто цілком ще справного помічника по господарству, да і деталі з ваз2108 підходять наче рідні.
А цінник у 800 у.о. гадаю це мінімальна ціна, для авто старше 1986р., да ще й маленькі оті 3х дверні машинки, з двигуном 1.3л.