В Україні хочуть повністю заборонити автобуси з ДВЗ
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Какая оптимистичная жесть в головах этих людей творится, сравнимая с запретом свободной продажи антибиотиков без рецепта во время войны. Или это только мне такие законы кажутся дикими и безответственными, а всем остальным просто пофиг...
qwistria написав:Какая оптимистичная жесть в головах этих людей творится, сравнимая с запретом свободной продажи антибиотиков без рецепта во время войны. Или это только мне такие законы кажутся дикими и безответственными, а всем остальным просто пофиг...
Згідно з проєктом закону, депутати пропонують уже з 1 січня 2026 р. заборонити поповнювати автопарк у сфері громадського транспорту автобусами з традиційними двигунами у містах з населенням понад 250 тисяч чоловік, а з 1 січня 2027 року — у решті населених пунктів.
"Як зазначено у пояснювальній записці, у зв’язку зі збройною агресією російської федерації проти України «відбулося порушення основних логістичних маршрутів постачань пального й було завдано суттєвої шкоди вітчизняним об’єктам критичної інфраструктури нафтогазового комплексу», а в результаті «спостерігається значне зростання ціни і дефіцит традиційних джерел автомобільного палива»."
GALeon написав:"Як зазначено у пояснювальній записці, у зв’язку зі збройною агресією російської федерації проти України «відбулося порушення основних логістичних маршрутів постачань пального й було завдано суттєвої шкоди вітчизняним об’єктам критичної інфраструктури нафтогазового комплексу», а в результаті «спостерігається значне зростання ціни і дефіцит традиційних джерел автомобільного палива»."
GALeon написав:"Як зазначено у пояснювальній записці, у зв’язку зі збройною агресією російської федерації проти України «відбулося порушення основних логістичних маршрутів постачань пального й було завдано суттєвої шкоди вітчизняним об’єктам критичної інфраструктури нафтогазового комплексу», а в результаті «спостерігається значне зростання ціни і дефіцит традиційних джерел автомобільного палива»."
GALeon написав:"Як зазначено у пояснювальній записці, у зв’язку зі збройною агресією російської федерації проти України «відбулося порушення основних логістичних маршрутів постачань пального й було завдано суттєвої шкоди вітчизняним об’єктам критичної інфраструктури нафтогазового комплексу», а в результаті «спостерігається значне зростання ціни і дефіцит традиційних джерел автомобільного палива»."
GALeon написав:"Як зазначено у пояснювальній записці, у зв’язку зі збройною агресією російської федерації проти України «відбулося порушення основних логістичних маршрутів постачань пального й було завдано суттєвої шкоди вітчизняним об’єктам критичної інфраструктури нафтогазового комплексу», а в результаті «спостерігається значне зростання ціни і дефіцит традиційних джерел автомобільного палива»."
А пробем з електрикою не відбулося
Она местной добычи, в отличии от.
"мєстной" на "місцевих" твелах, газі та вугіллі, сонячних панелях.
пс ви для початку на ціну тих "іграшок" подивіться (як варіант, скільки коштував такий електрон) в нас не всі міста можуть собі дозволити купити бу автобуси нормального формату, навіть не нові, зате тут якийсь черговий закон про якусь ...