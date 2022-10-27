|
|
Ford розпочав продаж найхардкорнішого позашляховика F-150
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 лис, 2022 15:48
Пропонуємо до обговорення:
Дилери американського автовиробника Ford повідомили про початок прийому попереднього замовлення на нову модифікацію популярного позашляховика F-150 2023 модельного року, представленого в хардкорному виконанні F-Series Super Duty.
Дивися повний текст Ford розпочав продаж найхардкорнішого позашляховика F-150
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98512
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 09 лис, 2022 15:48
Может всё-таки Ford F350?
-
dean992008
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 29.06.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|186
|
|
|1
|189
|
|
|0
|179
|
Чет 27 жов, 2022 16:55
R2