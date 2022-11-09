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Чи може Україна залишитися
без інтернету та зв’язку

Чи може Україна залишитися без інтернету та зв’язку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:12

Чи може Україна залишитися без інтернету та зв’язку

Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю виданню Forbes заявив, що в Україні можуть з’явитися публічні точки Wi-Fi, які працюватимуть на акумуляторах Tesla Powerwall і терміналах Starlink.

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Чи може Україна залишитися без інтернету та зв’язку
R2
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