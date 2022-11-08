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Внаслідок російської ракетної
атаки в Україні завдано...

Внаслідок російської ракетної атаки в Україні завдано...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 21:32

Внаслідок російської ракетної атаки в Україні завдано...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє в заяві міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Внаслідок російської ракетної атаки в Україні завдано шкоди близько 30 об'єктам, — МВС
R2
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