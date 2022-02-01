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Зарплата й додаткова винагорода військовослужбовцям ЗСУ:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 17 лис, 2022 21:34
Пропонуємо до обговорення:
Усім військовослужбовцям ЗСУ із 1 березня 2022 року підвищили грошове забезпечення (зарплати) на 30%, що передбачає виплату щомісячних премій, збільшення надбавки за особливості проходження служби.
Дивися повний текст Зарплата й додаткова винагорода військовослужбовцям ЗСУ: хто і скільки отримує
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R2
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Додано: Чет 17 лис, 2022 21:34
Отримав важке поранення 31 серпня. Дотепер знаходжусь на лікуванні. Чи є окрема виплата за поранення і скільки я мав би отримати додаткової винагороди?
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stepanenkopavlo9
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Додано: Суб 19 лис, 2022 17:09
Доброго... З 9 -го березня мобілізований. Подавав рапорт на отримання оздоровчих два рази... До цього часу не отримав... Хто мобілізувався в цей період уже отримали у травні- червні.???
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orestmelnik418
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Додано: Нед 20 лис, 2022 00:17
ПРО ЯКІ ЗП В/С - МОВА? ХІБА ВОНИ ЗАРО БЛЯ ЮТЬ???
ВОНИ - СЛУЖАТЬ І ПОВИННІ МАТИ ГІДНЕ ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ!!!
ПИСАКИ ФІНАНСОВІ, БУДУ ВАС ВЧИТИ, НЕРОЗУМНИХ!!!
КОМУ НЕ ЯСНО?
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ostrovvlad22021
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Додано: Нед 20 лис, 2022 11:17
Військові оііцери які відрядженні до державних установ, не получали а ні копійки з березня місяця.
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sergiinagolyuk07
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Додано: Нед 20 лис, 2022 14:46
Чому ті хлопці які живуть у окопах і бліндажах отримують таку саму зарплату як і ті що сидять у військоматах біля своєї сім'ї, та у теплі.
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grigoryboy4uk
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Додано: Нед 20 лис, 2022 15:27
Ті військовослужбовці, які беруть безпосередню участь бойових діях (сидять в окопах і бліндажах), отримують грошове забезпечення втричі більше від інших військовослужбовців, не однаково
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varoma71_3
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