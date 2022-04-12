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Арбітраж у Стокгольмі став
на бік путіна: "Газпром"...

Арбітраж у Стокгольмі став на бік путіна: "Газпром"...
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 22:56

Арбітраж у Стокгольмі став на бік путіна: "Газпром"...

Пропонуємо до обговорення:
На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну арбітражний суд у Стокгольмі зобов'язав фінського газового оператора Gasum виплатити "Газпрому" 300 млн євро з відсотками.

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Арбітраж у Стокгольмі став на бік путіна: \"Газпром\" виграв арбітраж у Стокгольмі з приводу оплати за газ у рублях
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 22:57

Это что, арбитраж под кацапскую дудку пляшет?
Sanyok77
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