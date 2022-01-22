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Finance.ua: Допомога та пільги для учасників бойових дій...
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 22 лис, 2022 08:37
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Та як домогтись перерахунку виплат
Українські військові боронять нашу державу ще з 2014 року, а з 24 лютого 2022 року Збройні сили України, територіальна оборона, добровольці, поліціянти, пожежники, волонтери – кожен українець виконує завдання на своєму фронті, щоб здолати ворога.
Дивися повний текст Допомога та пільги для учасників бойових дій і їхніх дітей: де, як, скільки
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