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Finance.ua: Допомога та пільги
для учасників бойових дій...

Finance.ua: Допомога та пільги для учасників бойових дій...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 08:37

Finance.ua: Допомога та пільги для учасників бойових дій...

Пропонуємо до обговорення:
Та як домогтись перерахунку виплат
Українські військові боронять нашу державу ще з 2014 року, а з 24 лютого 2022 року Збройні сили України, територіальна оборона, добровольці, поліціянти, пожежники, волонтери – кожен українець виконує завдання на своєму фронті, щоб здолати ворога.

Дивися повний текст Допомога та пільги для учасників бойових дій і їхніх дітей: де, як, скільки
D2
 
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