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Жити на відсотки
– конференція

Жити на відсотки – конференція
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Події порталу FINANCE.UA, нові продукти та сервіси.
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 16:19

Жити на відсотки – конференція

Інвестиційне середовище довгий час здавалося складним для розуміння і дуже далеким від життя звичайної людини, але останні роки все змінили. Цифровізація допомогла інвестиціям проникнути в наші життя, і зараз вже важко уявити людину, яка не знайома з терміном «акція» або «фондовий ринок». 💸

Однак сучасність вимагає від нас не лише базових знань, а й постійного поглибленого навчання, пошуку нових зв'язків та взаємодії з досвідом колег. Саме таку можливість надає масштабна конференція про інвестиції для приватних інвесторів Жити на відсотки, яка відбудеться 10 грудня 2022 у Києві.

Жити на відсотки – конференція для тих, хто:
📌 Хоче сформувати власний фінансовий план та стратегію інвестування.
📌 Має заощадження і хоче інвестувати їх з кращою прибутковістю.
📌 Цікавиться інвестиціями і шукає, куди вкласти гроші, щоб отримувати пасивний дохід.
📌 Хоче почати інвестувати, але не знає з чого почати.
📌 Вже зробив перші кроки і шукає нові інструменти та ідеї для інвестування.
📌 Розуміє, що інфляція в 30% з'їсть всі заощадження "під матрацом".
📌 Бажає отримати "дорожню карту" щодо інвестування: від вибору надійних інструментів, додатку/платформи, брокера до сплати податків.

✔️ 1000+ Учасників
✔️ 8 годин корисного контенту
✔️ 20+ топових спікерів
✔️ Безкоштовна виставка інвестиційних пропозицій

Детальніше про конференцію

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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 17:30

10 грудня 2022 року вже вдруге відбудеться масштабна конференція про інвестиції для приватного інвестора .
«Жити на відсотки»

Промо-код на знижку 10%: FinanceFGV
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3477
З нами з: 14.09.13
Подякував: 887 раз.
Подякували: 1889 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
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