есть прекрасные аналитики с регулярными обзорами на ютюб, основанными на исследованиях международных центров, люди лопатят горы литературы, графики, прогнозы. смотрят на инвестирование, как "гипермаркет" на товары, при этом никто из частных инвесторов не является таким игроком, где работает усреднённая статистика. в прикладном, реальном, индивидуальном инвестировании, прогнозы - мимо.
Маємо чудову новину – конференція «Жити на відсотки» оголошує Розіграш подарункових сертифікатів від ресторану Євразія! 🎉
Чому варто взяти участь в розіграші сертифікатів?
Бо в ресторані Євразія ви можете спробувати японську та європейську кухню. Бо сніданок, обід або вечеря з друзями чи сім’єю завжди насичує приємними спогадами. Та ще це чудовий спосіб зняти стрес та насолодитися моментом.
👉 Щоб стати учасником розіграшу залиште коментар, де напишіть, яку тему хотіли б обговорити на конференції «Жити на відсотки» (фондовий ринок, нерухомість тощо). 💬 Коментарі приймаються до 24 жовтня включно. 10 переможців ми виберемо за допомогою рандомайзера, а результати оголосимо 25 жовтня.
💸 Знижкова п'ятниця вже минула, але в нас є для вас корисна пропозиція, та ще й зі знижкою 😉 Цього року на інвестиційній конференції «Жити на відсотки» були найгарячіші дискусії, багато аналітики, порад та інсайтів від безпосередніх учасників ринку та інвесторів-практиків.