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Жити на відсотки

Жити на відсотки
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Події порталу FINANCE.UA, нові продукти та сервіси.
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 23:34

Re: Жити на відсотки

есть прекрасные аналитики с регулярными обзорами на ютюб, основанными на исследованиях международных центров, люди лопатят горы литературы, графики, прогнозы.
смотрят на инвестирование, как "гипермаркет" на товары, при этом никто из частных инвесторов не является таким игроком, где работает усреднённая статистика.
в прикладном, реальном, индивидуальном инвестировании, прогнозы - мимо.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 21:29

Смакуйте життя на відсотки!

Шановні учасники форуму!

Маємо чудову новину – конференція «Жити на відсотки» оголошує Розіграш подарункових сертифікатів від ресторану Євразія! 🎉
Зображення

Чому варто взяти участь в розіграші сертифікатів?

Бо в ресторані Євразія ви можете спробувати японську та європейську кухню.
Бо сніданок, обід або вечеря з друзями чи сім’єю завжди насичує приємними спогадами.
Та ще це чудовий спосіб зняти стрес та насолодитися моментом.

👉 Щоб стати учасником розіграшу залиште коментар, де напишіть, яку тему хотіли б обговорити на конференції «Жити на відсотки» (фондовий ринок, нерухомість тощо).
💬 Коментарі приймаються до 24 жовтня включно. 10 переможців ми виберемо за допомогою рандомайзера, а результати оголосимо 25 жовтня.

Сподіваємося побачити вас на конференції та в розіграші! 🙌
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 19:17

Вітаємо, форумчани!

Та нагадуємо про можливість виграти один з 10 сертифікатів до ресторану «Євразія»! Не зволікайте — розіграш триває до 24 жовтня.

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Отримайте привід для зустрічі з тими, хто поділяє ваш інтерес до інвестицій.
Проведіть час за продуктивною розмовою та плануйте разом фінансові успіхи.

І не забудьте включити до планів участь у щорічній конференції «Жити на відсотки» 🤝

🔗 Детальні умови участі
Ірина_
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Модератор Форуму
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 12:26

Шановні форумчани!

Ловіть можливість заощадити! 🤑

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Використайте промокод «BETTER10» щоб отримати -10% знижки на всі квитки на інвестиційну конференцію «Жити на відсотки».

🔥 Приходьте 9 листопада, щоб дізнатися думки провідних експертів про майбутнє української економіки та інвестицій!

Забронюйте своє місце вже сьогодні — чекаємо на вас!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 12:25

💸 Знижкова п'ятниця вже минула, але в нас є для вас корисна пропозиція, та ще й зі знижкою 😉
Цього року на інвестиційній конференції «Жити на відсотки» були найгарячіші дискусії,
багато аналітики, порад та інсайтів від безпосередніх учасників ринку та інвесторів-практиків.

Придбати запис можна за посиланням

Всім, хто вкаже промокод Finance - знижка 10% 😎
Ірина_
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  #<12
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