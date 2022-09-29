Петиція з вимогою про обмеження дозволеної швидкості до 30 км/год вже зареєстрована на сайті Київської міської ради.
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У Києві пропонують зменшити дозволену швидкість до 30 км/год
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 09:56
У Києві пропонують зменшити дозволену швидкість до 30 км/год
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Дивися повний текст
У Києві пропонують зменшити дозволену швидкість до 30 км/год
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