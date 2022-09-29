Петиція з вимогою про обмеження дозволеної швидкості до 30 км/год вже зареєстрована на сайті Київської міської ради.
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У Києві пропонують зменшити дозволену швидкість до 30 км/год
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 09:56
У Києві пропонують зменшити дозволену швидкість до 30 км/год
Пропонуємо до обговорення:
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У Києві пропонують зменшити дозволену швидкість до 30 км/год
Додано: П'ят 25 лис, 2022 09:57
якійсь недолугий расєянський агент зареєстрував - мовляв, хай воно там усе взагалі зупиниться
Додано: П'ят 25 лис, 2022 10:16
А чому не відразу до 3 км/год, навіщо ці напівміри? Або ще краще-заборонити авто! Гужові візки та трамваї на кінській тязі повинні задовільнити автора(ів) петиції.
Додано: П'ят 25 лис, 2022 11:55
А куда все спешат????, а потом плачут, когда сбивают людей и начинают искать связи отмазаться или ходят к родственникам потерпевшего и на коленях стоят и просят прощение.
30 км. ч. с пункта А в пункт В приедите на 15 мин. позже, а то и точно так же, если бы ехали со скоростью 70км.ч с остановками на каждом свет. под красный.
Додано: П'ят 25 лис, 2022 12:22
Re: У Києві пропонують зменшити дозволену швидкість до 30 км
Особливо в ожеледицю
Додано: П'ят 25 лис, 2022 17:28
Підкреслене в вашого власного досвіду? Так потрібно було вчитися їздити а не купувати водійське посвідчення ну і не вживати за кермом... Чи ви те взагалі нафантазували а на машину грошей як не було так і нема і тому таке відношення до тих, хто за кермом? Сумно.
Додано: П'ят 25 лис, 2022 17:36
Давно пора що???
Ходити пішкі та їздити кіньми, а також освітлювати приміщення свічками, грітися від багаття, лікуватися молитвами... Дійсно, нафіга нам все, що пов'язано цивілізацією. Вперед у минуле?
Сподіваюсь, що особисто ви вже готові проводити кожен день в дорозі в 1,5-2 рази більше часу.
Додано: П'ят 25 лис, 2022 23:52
drevlyanin Видел в обезьяннике вчерашних мурчащих, а потом плаксунов сверчащих, которые писять ходят в пластиковую бутылку. На суде просят слёзно прощение, а родственники бегают предлагают монеты потерпевшим и влазят в долги.
На скорости с ветерком в городе сейчас ездят быдляки с номерами 7777 или 5555 на евробляхах или американцах. Нормальные с мозгами водители имеют хорошие и дорогие авто из салона с номерами 2147, 3851 и ездят в своё удовольствие на скорости 40км.ч., слушая музыку в салоне со шкалой звучания на минимуме 2-3.
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