У Києві пропонують зменшити дозволену швидкість до 30 км/год

Игорь Алексеевич написав:drevlyanin Видел в обезьяннике вчерашних мурчащих, а потом плаксунов сверчащих, которые писять ходят в пластиковую бутылку. На суде просят слёзно прощение, а родственники бегают предлагают монеты потерпевшим и влазят в долги.
На скорости с ветерком в городе сейчас ездят быдляки с номерами 7777 или 5555 на евробляхах или американцах. Нормальные с мозгами водители имеют хорошие и дорогие авто из салона с номерами 2147, 3851 и ездят в своё удовольствие на скорости 40км.ч., слушая музыку в салоне со шкалой звучания на минимуме 2-3.
40 км/год їздив відомий Форд-Т від пана Генрі першого
По місту 115 років тому без світлофорів та по лайну та багнюці це було тоді досить щоб мустанги шерифів не божеволіли від залізної свістопердєлкі
Форд-А що кацапи у Горькому вже випускати почали у 27му році міг й 90км/год зробити і йому по місту Конгресс обмежив швідкіст у 35миль/год - 56км десь
Майже сто років тому
Бутлегерівськса мафія й тоді мала авто що легко до 120км/год від поліціантів робили
Так що ваші 40 - це там де школи та пішоходів багато
Ніхто у сучасності за 20 км по місту з одного берега на інший з такою швидкістю не їздить