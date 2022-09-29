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У Києві пропонують зменшити
дозволену швидкість до 30 км/год

У Києві пропонують зменшити дозволену швидкість до 30 км/год
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 03:13

  Игорь Алексеевич написав:drevlyanin Видел в обезьяннике вчерашних мурчащих, а потом плаксунов сверчащих, которые писять ходят в пластиковую бутылку. На суде просят слёзно прощение, а родственники бегают предлагают монеты потерпевшим и влазят в долги.
На скорости с ветерком в городе сейчас ездят быдляки с номерами 7777 или 5555 на евробляхах или американцах. Нормальные с мозгами водители имеют хорошие и дорогие авто из салона с номерами 2147, 3851 и ездят в своё удовольствие на скорости 40км.ч., слушая музыку в салоне со шкалой звучания на минимуме 2-3.

40 км/год їздив відомий Форд-Т від пана Генрі першого
По місту 115 років тому без світлофорів та по лайну та багнюці це було тоді досить щоб мустанги шерифів не божеволіли від залізної свістопердєлкі
Форд-А що кацапи у Горькому вже випускати почали у 27му році міг й 90км/год зробити і йому по місту Конгресс обмежив швідкіст у 35миль/год - 56км десь
Майже сто років тому
Бутлегерівськса мафія й тоді мала авто що легко до 120км/год від поліціантів робили
Так що ваші 40 - це там де школи та пішоходів багато
Ніхто у сучасності за 20 км по місту з одного берега на інший з такою швидкістю не їздить
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 09:40

  барабашов написав:інший з такою швидкістю не їздить
в Днепре культуры вождения нет вообще, купил чувак Ланос и думает что поймал Бога за рога. В Ирпене после того, как мэр сделал все дороги, по ул университетская ездят 100 - 150 км/ч. Никто их не ловит и не штрафует. Камер которые бы фиксировали скорость нет. Мне кажется надо со штрафов начинать. Превысил скорость сразу штраф. А потом уже смотреть по статистике какая скорость безопасная 60-30-20 км/ч.
vitaliian
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