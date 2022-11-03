У жовтні 2022 року середня заробітна плата у великих та середніх польських компаніях становила близько 6700 злотих брутто.
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Реальні зарплати знижуються: скільки в середньому заробляють у Польщі
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Додано: Суб 26 лис, 2022 12:39
Реальні зарплати знижуються: скільки в середньому...
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Дивися повний текст
Реальні зарплати знижуються: скільки в середньому заробляють у Польщі
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