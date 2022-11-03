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Реальні зарплати знижуються:
скільки в середньому...

Реальні зарплати знижуються: скільки в середньому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 12:39

Реальні зарплати знижуються: скільки в середньому...

Пропонуємо до обговорення:
У жовтні 2022 року середня заробітна плата у великих та середніх польських компаніях становила близько 6700 злотих брутто.

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Реальні зарплати знижуються: скільки в середньому заробляють у Польщі
R2
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