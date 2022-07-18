Уряд схвалив надання гуманітарної допомоги державам Африки та Азії у вигляді зерна пшениці або кукурудзи загальним обсягом до 125 тисяч метричних тонн.
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Кабмін схвалив гумдопомогу Африці та Азії
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Додано: Суб 26 лис, 2022 14:47
Кабмін схвалив гумдопомогу Африці та Азії
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Дивися повний текст
Кабмін схвалив гумдопомогу Африці та Азії
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