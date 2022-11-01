|
|
Робота в Німеччині без знання мови. Що пропонує ринок праці
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 26 лис, 2022 22:54
Пропонуємо до обговорення:
Із початку повномасштабної війни з України за кордон виїхали понад 8 млн українців, які масово там шукають роботу. Найпопулярнішими країнами для біженців стали Польща, Чехія та Німеччина.
Дивися повний текст Робота в Німеччині без знання мови. Що пропонує ринок праці
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98547
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 34 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор