RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Робота в Німеччині без знання
мови. Що пропонує ринок праці

Робота в Німеччині без знання мови. Що пропонує ринок праці
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 22:54

Робота в Німеччині без знання мови. Що пропонує ринок праці

Пропонуємо до обговорення:
Із початку повномасштабної війни з України за кордон виїхали понад 8 млн українців, які масово там шукають роботу. Найпопулярнішими країнами для біженців стали Польща, Чехія та Німеччина.

Дивися повний текст
Робота в Німеччині без знання мови. Що пропонує ринок праці
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98547
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 34 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки коштує життя у Німеччині: витрати на продукти,...
R2 » Чет 03 лис, 2022 08:34
1 320
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 лис, 2022 08:34
nikolasikx2022
Як уряд пропонує спростити регуляторне середовище для...
R2 » Вів 01 лис, 2022 09:27
1 170
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лис, 2022 09:27
salvydas
У Німеччині назвали умову закупівель газу з росії та...
R2 » Сер 26 жов, 2022 10:02
2 304
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 жов, 2022 15:55
equinox

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.