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ДТЕК за 1,3 мільярда купив два
родовища газу на Полтавщині

ДТЕК за 1,3 мільярда купив два родовища газу на Полтавщині
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 07:02

ДТЕК за 1,3 мільярда купив два родовища газу на Полтавщині

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

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ДТЕК за 1,3 мільярда купив два родовища газу на Полтавщині
R2
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У нас война а Ахметов газ скупает красавцы
evgenijburacik
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  evgenijburacik написав:У нас война а Ахметов газ скупает красавцы

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Замість того, щоб приватна кантора ремонтувала знищене обладнання вони жиру бісяться
greenozon
 
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