Розповідаємо, що це таке і за якими критеріями варто їх обирати.
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Як обрати зарядну станцію: найважливіші критерії
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Додано: Суб 03 гру, 2022 07:03
Як обрати зарядну станцію: найважливіші критерії
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Як обрати зарядну станцію: найважливіші критерії
Додано: Суб 03 гру, 2022 07:03
Т.е., если там акк на 20 Ач 12 В, т.е. ёмкость 240 Втч, то до гордого звания зарядной станции это не дотянет, раз меньше 20 Ач? ;)
Паэрбанк оно и есть. Граница очень условна. И розеток переменного тока запросто может не быть. Вот, например,
Основная печалька всех этих зарядных станций - хлипкие зарядники. Например, вышеупомянутая: 320 Втч, но заряд максимум на 32-33 Вт. Т.е. зарядить полностью занимает от 10 часов. При подаче света 3 часа в сутки уже на второй день превратится в тыкву. Ну или в пункт незламностi с ней гулять заряжать на те же самые 10 часов.
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