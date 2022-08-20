Що робити, якщо випадково надіслали кошти на чужу картку...

Додано: Пон 05 гру, 2022 13:00

Особисто менi здається, що статтi написана повна маячня. Банк отримувача не стане з вами вести нiяких розмов, бо у них з вами немає нiяких вiдносин з приводу коштiв, якi надiйшли на рахунок їх клiєнта. Вони вам навiть сам факт зарахування коштiв на рахунок клiєнта можуть не пiдтверджувати бо це банкiвська таємниця. Бiльше того - є ймовiрнiсть що своїм переказом ви погасили борги по кредитнiй картцi, причому власник картки мав прострочки. У цьому випадку банк, який вже позакривав хоча б частково борги клiєнта - точно сам нiчого не робитиме щоб вiдкотити усе назад. Тому нiяка це не iструкцiя. I дiйсно усi питання треба намагатись владнати у своєму власному банку. В мене рокiв 5 тому був реальний випадок, коли я при р2р-переказi на свою картку в iншому банку помилився у двох числах номеру картки i така картка на жаль дiйсно iснувала. Сума була 5000 грн. i банк отримувача вiдмовився зi мною спiлкуватись взагалi (хоча я був i їхнiм клiєнтом теж). Все вирiшилось через пiдтримку банку вiдправника. Як я потiм зрозумiв вони оформили диспут в МПС результатом розгляду якого стало повернення менi коштiв у повному обсязi. Правда процес це не дуже швидкий - кошти менi повернулись через 80 днiв. Сутнiсть диспуту у тому що якщо вiдправник коштiв оскаржує операцiю - то отримувач має надати докази що вiд дiйсно мав право на вказанi кошти. В моєму випадку отримувач пiдтвердив помилковiсть платежу i кошти повернулись. У випадку якби недобросовiсний покупець щось спробував подiбне здiсйнити по вiдношенню до продавця - думаю останнiй мав би довести факт надання послуги чи продажу товару i покупець при цьому сплатив би комiсiю за неправомiрну вимогу. Отже, на мiй погляд не слiд придумувати велосипед та втрачати час на звернення до iншого банку та правоохоронних органiв - усе можна вирiшити зi своїм банком. Правда не швидко. А краще уважно стежити за тим що ти вводиш при платежi.