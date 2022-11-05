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Київстар запустив новий тариф:
ціна та умови підключення

Київстар запустив новий тариф: ціна та умови підключення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 15:54

Київстар запустив новий тариф: ціна та умови підключення

Пропонуємо до обговорення:
Київстар презентував новий тариф для клієнтів елегантного віку. Він підійде для абонентів у віці від 60 років, а також людям із інвалідністю І-ІІІ групи.

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Київстар запустив новий тариф: ціна та умови підключення
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 15:54

Боже мой ! Какие твари !!!! 125 гр. за использование номера для пенсионеров ???
musicman1979kh
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