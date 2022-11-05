Київстар презентував новий тариф для клієнтів елегантного віку. Він підійде для абонентів у віці від 60 років, а також людям із інвалідністю І-ІІІ групи.
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Київстар запустив новий тариф: ціна та умови підключення
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Додано: Чет 08 гру, 2022 15:54
Київстар запустив новий тариф: ціна та умови підключення
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Дивися повний текст
Київстар запустив новий тариф: ціна та умови підключення
Додано: Чет 08 гру, 2022 15:54
Боже мой ! Какие твари !!!! 125 гр. за использование номера для пенсионеров ???
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