RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Київстар запустив новий тариф:
ціна та умови підключення

Київстар запустив новий тариф: ціна та умови підключення
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 15:54

Київстар запустив новий тариф: ціна та умови підключення

Пропонуємо до обговорення:
Київстар презентував новий тариф для клієнтів елегантного віку. Він підійде для абонентів у віці від 60 років, а також людям із інвалідністю І-ІІІ групи.

Дивися повний текст
Київстар запустив новий тариф: ціна та умови підключення
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98561
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 15:54

Боже мой ! Какие твари !!!! 125 гр. за использование номера для пенсионеров ???
musicman1979kh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 08.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 21:47

55 грн недавно стоил, что то у них не так....
Igorenya
 
Повідомлень: 77
З нами з: 12.03.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Новий вид шахрайства: в оренду беруть сторінку в соцмережі 1, 2, 3
R2 » П'ят 24 кві, 2020 09:31
20 10645
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 лис, 2022 14:16
romankuzmich367
Ціна $10 000 і великий багажник: стартував продаж...
R2 » Суб 05 лис, 2022 22:41
1 251
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 лис, 2022 22:42
borissalimov701
Дешевше за новий iPhone: які авто в Україні можна купити...
R2 » Суб 05 лис, 2022 07:45
1 235
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 лис, 2022 07:45
l_zadov

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Айбокс Банк (47)
08.12.2022 21:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.