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Київстар запустив новий тариф:
ціна та умови підключення

Київстар запустив новий тариф: ціна та умови підключення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 15:54

Київстар запустив новий тариф: ціна та умови підключення

Пропонуємо до обговорення:
Київстар презентував новий тариф для клієнтів елегантного віку. Він підійде для абонентів у віці від 60 років, а також людям із інвалідністю І-ІІІ групи.

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Київстар запустив новий тариф: ціна та умови підключення
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 15:54

Боже мой ! Какие твари !!!! 125 гр. за использование номера для пенсионеров ???
musicman1979kh
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 21:47

55 грн недавно стоил, что то у них не так....
Igorenya
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 15:37

Re: Київстар запустив новий тариф: ціна та умови підключення

Тарифний план green без абонплати
http://3mob.ua/application/prices/individual/key/199
5 Гб
300 хвилин
75 грн Киевстар модет идти лесом...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 15:43

Не реклама

В интернете появилось много странных предложений

На данный момент есть следующие пакеты безлимитного интернета:
1 месяц – 149грн
3 месяца – 399грн (133 в месяц)
6 месяцев – 699грн (116 в месяц)
1 год – 1199грн (100 в месяц)
2 года – 1999грн (83 в месяц)
3 года – 2499грн (69 в месяц)
4 года – 2999грн (62 в месяц)
5 лет – 3499грн (58 в месяц)
Бессрочный – 4999грн

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bezlimi ... P3url.html

Тарифный план от Lifecell БИЗНЕС ПЛЮС 99 - это супер выгодное уникальное предложения для абонентов, которые активно используют мобильную связь и интернет. Абонентская плата составляет 99 грн. в месяц, за которые абонент получает безлимитный интернет и звонки внутри сети Lifecell, 400 минут на других операторов по Украине и 100 СМС по Украине. 

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/startov ... Px4ru.html


Мы предоставляем готовое решение по интернету 4G:
Сим карта с абонентской платой 75 гривен в месяц. (Безлимитный интернет)
Активация карты - 50 гривен (единоразово)
*- В месяц предоставляется 40гб интернета на скорость 4G, если вы израсходуете больше не беда, до конца месяца Вы все равно сможете пользоваться интернетом на скорости 3g. Со следующего месяца опять включается 4g

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bezlimi ... Q9dzV.html

Новый тариф от Life c 01.04.2021 Life Полный Безлимит 4G за 150 гр/мес.
Акционный тариф Life полный безлимитный интернет для 4G LTE 3G роутеров WiFi и модемов. Без шейпинга ( ограничения скорости ) , ограничений трафика, разрывов сесий. Даётся на следующий день после активации 1000 Гб, что является практически безлимитом, потому, что такой обьём трафика скачать практически нереально. Работает практически как кабельный интернет. Для активации тарифа нужно покласть себе на счёт 150 грн и отправить нам номер лайф написаный на стартовом пакете на вайбер лил через чат ОЛХ или по телефону. Активировать можна с 10-00 до 16-00 кроме субботы и воскресенья.
Тариф только для интернета. Звонить с него нельзя и смс тоже

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/startov ... MaKh4.html
vitaliian
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