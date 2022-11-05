Київстар запустив новий тариф: ціна та умови підключення

Додано: Нед 11 гру, 2022 15:43

В интернете появилось много странных предложенийНа данный момент есть следующие пакеты безлимитного интернета:1 месяц – 149грн3 месяца – 399грн (133 в месяц)6 месяцев – 699грн (116 в месяц)1 год – 1199грн (100 в месяц)2 года – 1999грн (83 в месяц)3 года – 2499грн (69 в месяц)4 года – 2999грн (62 в месяц)5 лет – 3499грн (58 в месяц)Бессрочный – 4999грнТарифный план от Lifecell БИЗНЕС ПЛЮС 99 - это супер выгодное уникальное предложения для абонентов, которые активно используют мобильную связь и интернет. Абонентская плата составляет 99 грн. в месяц, за которые абонент получает безлимитный интернет и звонки внутри сети Lifecell, 400 минут на других операторов по Украине и 100 СМС по Украине.Мы предоставляем готовое решение по интернету 4G:Сим карта с абонентской платой 75 гривен в месяц. (Безлимитный интернет)Активация карты - 50 гривен (единоразово)*- В месяц предоставляется 40гб интернета на скорость 4G, если вы израсходуете больше не беда, до конца месяца Вы все равно сможете пользоваться интернетом на скорости 3g. Со следующего месяца опять включается 4gНовый тариф от Life c 01.04.2021 Life Полный Безлимит 4G за 150 гр/мес.Акционный тариф Life полный безлимитный интернет для 4G LTE 3G роутеров WiFi и модемов. Без шейпинга ( ограничения скорости ) , ограничений трафика, разрывов сесий. Даётся на следующий день после активации 1000 Гб, что является практически безлимитом, потому, что такой обьём трафика скачать практически нереально. Работает практически как кабельный интернет. Для активации тарифа нужно покласть себе на счёт 150 грн и отправить нам номер лайф написаный на стартовом пакете на вайбер лил через чат ОЛХ или по телефону. Активировать можна с 10-00 до 16-00 кроме субботы и воскресенья.Тариф только для интернета. Звонить с него нельзя и смс тоже