Про це йдеться в даних регулятора.
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НБУ показав рейтинг банків за вкладами (інфографіка)
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 14:52
НБУ показав рейтинг банків за вкладами (інфографіка)
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Дивися повний текст
НБУ показав рейтинг банків за вкладами (інфографіка)
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