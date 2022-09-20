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Податки на ввезення Starlink і генераторів, зберігання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 гру, 2022 18:47
Пропонуємо до обговорення:
В Україні запропонували на рівні закону звільнити від ввізного мита та податку на додану вартість (ПДВ) генератори, акумулятори та термінали Starlink. Також у законодавстві запропоновано закріпити зберігання палива для генераторів без ліцензій на час воєнного стану.
Дивися повний текст Податки на ввезення Starlink і генераторів, зберігання палива: депутати готують зміни в законах
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 18:48
О, звучит круто. А что там с солнечными панелями и ветровыми генераторами? Или про них забыли?
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qwistria
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