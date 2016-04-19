Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Додано: Вів 08 сер, 2023 21:14

andrijk777 написав: Ну можна підвести деякі підсумки.

п.15 очевидно самий правильний(близький до реальності). Хоча я б його сформулював дещо по-іншому.



Скажу два слова по п.14. А чому путін не анексує Білорусь, якщо він хоче возродити СРСР? Чому не включив в склад РФ Абхазію і Осетію? Чому в 2014 не почав повномасштабне вторгнення в Україну? І т.д.

По Білорусі не діє умова "Без війни це не зробити ніяк."! Приєднати Білорусь без війни - без проблем. Але він цього не робить/не зробив.



Я вважаю п.14 взагалі невірним(не головним, не впливаючим на прийняття рішення про початок агресії 2022 року), хоча путін звичайно не проти возродити СРСР. Ну можна підвести деякі підсумки.п.15 очевидно самий правильний(близький до реальності). Хоча я б його сформулював дещо по-іншому.Скажу два слова по п.14.Чому не включив в склад РФ Абхазію і Осетію? Чому в 2014 не почав повномасштабне вторгнення в Україну? І т.д.По Білорусі не діє умова "Без війни це не зробити ніяк."! Приєднати Білорусь без війни - без проблем. Але він цього не робить/не зробив.Я вважаю п.14 взагалі невірним(не головним,), хоча путін звичайно не проти возродити СРСР.

С Вами также интересно конструктивно обсудить некоторые варианты голосовалки. Я имею в виду п.п. 14 и 15. Мое видение ситуации мягко говоря отличается от той, что сми тщательно навязывают сейчас и раньше. Поэтому выводы получаются такими, что сносят крышу у многих, как оказалось. Поэтому попытаюсь очень мягко объяснить ошибочность п.п. 14 и 15 голосовалки, раз о них речь.Начнем с 15? Вам почему он кажется самым реалистичным? Подумайте. Может потому что за него уже несколько человек проголосовало? Или потому что он на сегодня хорошо стыкуется с украинской пропагандой для обычных людей и имеет эмоциональный оттенок, соответствующий настроениям украинцев своими глазами увидевших смерть и разрушения своих домов и ищущих хоть какое-то логичное объяснение всему происходящему? А ведь объяснений тысячи и будут наверняка новые.Чего это путину ненавидеть украинские майданы? Мыслим трезво. После первого майдана путин успешно реализовал практически фантастический план по втюхиванию продукции Газпрома в десятидорого Украине. После второго майдана путин успешно осуществил военную операцию по отжиму Крыма и растянули все ликвидное оборудование с заводов на территории ОРДЛО. Та он молиться должен на майданы наши, так получается.Это ведь вполне объективные данные? Пока на этом остановимся...Пункт 14 Вы сами отбросили. В принципе согласен с Вашими причинами его дискредитации. Может позволите добавить немного? Ведь в его дискредитации нет экономической составляющей, без которой в современной жизни никак не обойтись. Кому реально станет лучше, если территории бывшего СССР вновь будут называться одной страной? Кто станет богаче? Ведь мы то знаем, что росии никто не угрожает. НАТО является защитным военным союзом с такими бюрократическими процедурами принятия решений, что только полный идиот станет ожидать от него угрозы хоть какой либо.Хотя если бы пункт 14 звучал бы более мягко, например, попытка Газпрома завладеть всеми ГТС, которые присутствуют в странах, бывших членах СССР, то я бы не стал так быстро отметать его. Тем более попытка завладеть украинской ГТС в счет долгов предпринималась Газпромом.Некоторых, как я вижу, очень раздражают слова о долгах за газ. Не хотят верить. О каких долгах идет речь?Речь идет о долгах, которые возниклис поставками природного газа из росии в Украину, начиная с начала 90-х. В двух словах - при выходе Украины из состава СССР на основании проведенного референдума оказалось, что заменить росию в качестве поставщика природного газа невозможно. Она имела монопольное положение и фактически проявила враждебность установив для Украину завышенную цену изза чего начали появляться и расти долги в течении всех 90-х. Украинские правительства надеялись все на списания этих долгов, но не тут то было. Росия списать могла свои долги перед нами за Чернобыль и т.п., но перед нею долги она не желала списывать. Юридически эти долги оформлялись по разному. Это очень интересная тема, думаю, но отложим ее пока.