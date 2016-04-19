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Причина осуществления военной
агрессии путинской росии проти

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
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Реальна причина війни росії проти України

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти 11.8 5 18
1. Влада України прагне вступу до НАТО, фіксація цього наміру також у Конституції. Це злить путіна і з кожним роком ускладнює можливості росії звично діяти як типовий грабіжник та вбивця.
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2. Демонстративне не виконання українською стороною Мінських угод у сенсі як їх розуміє кремль і які невигідні для України. Намір Зеленського іншими реальними кроками припинити сепаратизм та війну з ОРДЛО, навсупереч поглядам кремля.
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3. Війна як спосіб тримати росіян у стойлі, спосіб пов'язати усіх з собою кров'ю та бути наверху ще довго. Наявність запасів та необхідність утилізації радянської зброї.
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4. Всі хитрі юридичні спроби путіна отримати від України сплату гігантських газових боргів грошима, територіями, іншими активами були вичерпані. Це бізнес і тільки бізнес. Нічого особистого насправді.
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5. Незадоволення кремля фактом реальної спроби зближення України з ЄС в сфері економіки та віддалення як кліента від нафто-газової росії.
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6. Особиста ненависть путіна до молодого, конструктивного та розумного Зеленського зі свіжими поглядами на всесвіт.
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7. Особиста ненависть путіна до яскравого Коломойського, який назвав його шизофреником під час анексії Криму, і як наслідок до Зеленського і усіх євреїв та українців.
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8. Глобальні всесвітні тренди на боротьбу за природні ресурси (можливо за природній газ, нафту, літій, ядерні матеріали).
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9. Дефіцит людських ресурсів на території росії. Їх треба поповнити за рахунок працьовитих українців.
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10. Необхідність створення поясу безопеки для кремля, до якого будут входити сірі зони, у тому числі й після радіоактивного зараження.
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11. Росія сама по собі агресивна і живе тільки за рахунок народів, які вона завоювала раніше. Війна для кремля як історично перевірений способ власного збагачення та ліквідації свого "зайвого" населення з числа завойованих раніше народів.
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12. Наявність більше ~40-50% російськомовних українців в Україні надало путіну спрагу повторити свій успіх з Кримом в 2014 році.
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13. Падіння оціночної вартості віджатого раніше Криму як актива, у зв'язку з відсутністю сухопутного коридору до нього, прісної води та своєї потужної АЕС поблизу.
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14. Спроба путіна повернути у склад росії всі втрачені території після розвалу СРСР. Без війни це не зробити ніяк. Бажання путіна стати краще Петра 1, Катерини, Леніна, Сталіна, Наполеона, Гітлера та інших і увійти в історію назавжди.
22%
4
15. Особиста патологічна ненависть путіна до України, Грузії та подібних демократичних країн, де можуть за допомогою майдана змінити президента чи парламент.
44%
8
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 18:18

  trololo написав:Прораб

кацап неуиноуен? :D


Важко жити тупим?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 21:14

  andrijk777 написав:Ну можна підвести деякі підсумки.
п.15 очевидно самий правильний(близький до реальності). Хоча я б його сформулював дещо по-іншому.

Скажу два слова по п.14. А чому путін не анексує Білорусь, якщо він хоче возродити СРСР? Чому не включив в склад РФ Абхазію і Осетію? Чому в 2014 не почав повномасштабне вторгнення в Україну? І т.д.
По Білорусі не діє умова "Без війни це не зробити ніяк."! Приєднати Білорусь без війни - без проблем. Але він цього не робить/не зробив.

Я вважаю п.14 взагалі невірним(не головним, не впливаючим на прийняття рішення про початок агресії 2022 року), хоча путін звичайно не проти возродити СРСР.


С Вами также интересно конструктивно обсудить некоторые варианты голосовалки. Я имею в виду п.п. 14 и 15. Мое видение ситуации мягко говоря отличается от той, что сми тщательно навязывают сейчас и раньше. Поэтому выводы получаются такими, что сносят крышу у многих, как оказалось. Поэтому попытаюсь очень мягко объяснить ошибочность п.п. 14 и 15 голосовалки, раз о них речь.

Начнем с 15? Вам почему он кажется самым реалистичным? Подумайте. Может потому что за него уже несколько человек проголосовало? Или потому что он на сегодня хорошо стыкуется с украинской пропагандой для обычных людей и имеет эмоциональный оттенок, соответствующий настроениям украинцев своими глазами увидевших смерть и разрушения своих домов и ищущих хоть какое-то логичное объяснение всему происходящему? А ведь объяснений тысячи и будут наверняка новые.

Чего это путину ненавидеть украинские майданы? Мыслим трезво. После первого майдана путин успешно реализовал практически фантастический план по втюхиванию продукции Газпрома в десятидорого Украине. После второго майдана путин успешно осуществил военную операцию по отжиму Крыма и растянули все ликвидное оборудование с заводов на территории ОРДЛО. Та он молиться должен на майданы наши, так получается. :roll: Это ведь вполне объективные данные? Пока на этом остановимся...

Пункт 14 Вы сами отбросили. В принципе согласен с Вашими причинами его дискредитации. Может позволите добавить немного? Ведь в его дискредитации нет экономической составляющей, без которой в современной жизни никак не обойтись. Кому реально станет лучше, если территории бывшего СССР вновь будут называться одной страной? Кто станет богаче? Ведь мы то знаем, что росии никто не угрожает. НАТО является защитным военным союзом с такими бюрократическими процедурами принятия решений, что только полный идиот станет ожидать от него угрозы хоть какой либо.

Хотя если бы пункт 14 звучал бы более мягко, например, попытка Газпрома завладеть всеми ГТС, которые присутствуют в странах, бывших членах СССР, то я бы не стал так быстро отметать его. Тем более попытка завладеть украинской ГТС в счет долгов предпринималась Газпромом.

Некоторых, как я вижу, очень раздражают слова о долгах за газ. Не хотят верить. О каких долгах идет речь?

Речь идет о долгах, которые возникли в связи с поставками природного газа из росии в Украину, начиная с начала 90-х. В двух словах - при выходе Украины из состава СССР на основании проведенного референдума оказалось, что заменить росию в качестве поставщика природного газа невозможно. Она имела монопольное положение и фактически проявила враждебность установив для Украину завышенную цену изза чего начали появляться и расти долги в течении всех 90-х. Украинские правительства надеялись все на списания этих долгов, но не тут то было. Росия списать могла свои долги перед нами за Чернобыль и т.п., но перед нею долги она не желала списывать. Юридически эти долги оформлялись по разному. Это очень интересная тема, думаю, но отложим ее пока.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 21:24

росія вже всрала грошей на порядок більше, ніж всі ці віртуальні "борги", тому питання грошей і газу/газопроводів, як першопричини війни, десь на 20му місті. яка була реація хуйла на пройобані північні потоки? нульова. тому вся ваша писанина - це ватна пропаганда, яка намагається замилити нацистський характер цієї агрессії.
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 21:56

  trololo написав:
  buratinyo написав:
  pesikot написав:Нет пункта
"Уничтожение Украины как государства и украинцев как нации"

который объединяет сразу несколько пунктов


Это пункт 11 только другими словами. И за него уже проголосовал кто-то, кстати.

Можете объяснить понятно почему Вы так думаете и самое главное на основании чего?


то напишіть нормально, а не другіми словамі. це саме логічне пояснення цієї війни, оскільки підготовку до неї кацапія розпочала ще в середині 2000х, із пропагуванням ідеї про те що українці це фейкова нація. відзначте, що з грузинами такого не було, вони були поганими але грузинами. а ми, украинцы, "нє существуєм і нє должни".

після захоплення маріуполя першим ділом кинулись палити українські книжки. ось це їх мета - щоб ні країни, ні мови, ні людей українців не було.


Обсуждать мнимое величие истории московии, довольно короткой в сравнении с историей Украины, считаю делом глупым. Для нормальных и грамотных людей сведения о московии как о давнем грабителе соседних народов давно известны. Также как и сведения о сотрудничестве с нацистами во время второй мировой войны. Их патологическая попытка обвинить в подобном всех невольных свидетелей прошлых событий является основным правилом пропаганды - чем ужаснее ложь, тем быстрее в нее поверят.

Пункт 11 я специально добавил. Мне он по душе, так как он объясняет вполне логично для большинства простых людей развязывание кремлем недавних войн в Нагорном Карабахе, Чечне, Приднестровье, Грузии, Сирии, Украине... и где там еще совсем недавно. Но он является все таки манипуляционным, так как не называет конкретных виновников войны в Украине и приземленных реальных причин.

А приземленные реальные причины являются всегда самыми мотивирующими для совершения таких преступлений как развязывание войны.

Ведь так вор может при поимке его всегда сказать, что воруют все - и сейчас, и раньше, и всегда, а он просто действует в исторических традициях и ни в чем не виновен. :)

Правильный пункт в голосовалке один. Остальные могут лишь дополнить его, с той или иной степенью обоснованности.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 22:03

  trololo написав:росія вже всрала грошей на порядок більше, ніж всі ці віртуальні "борги", тому питання грошей і газу/газопроводів, як першопричини війни, десь на 20му місті. яка була реація хуйла на пройобані північні потоки? нульова. тому вся ваша писанина - це ватна пропаганда, яка намагається замилити нацистський характер цієї агрессії.


Вы имеете в виду поврежденные северные потоки, которые относительно недавно были построены?

А что с ними не так? Какая реакция у путина была, почему нулевая??? Я слышал, что они восстановлены и их охраняет несколько военных кораблей теперь, специально заведенных туда.

У Вас другие сведения? Есть подтверждения или это вброс или хотелки по типу обс?
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 22:38

  buratinyo написав: Я слышал, что они восстановлены и их охраняет несколько военных кораблей теперь, специально заведенных туда.


поділіться джерелом цієї шокуючої інформації. бо я чув, що відновленню вони не підлягають.
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 23:19

  trololo написав:
  buratinyo написав: Я слышал, что они восстановлены и их охраняет несколько военных кораблей теперь, специально заведенных туда.


поділіться джерелом цієї шокуючої інформації. бо я чув, що відновленню вони не підлягають.


Пожалуйста. Ссылка о возможности восстановления.
https://eadaily.com/ru/news/2023/01/19/glava-uniper-severnyy-potok-mozhno-vosstanovit-za-612-mesyacev-esli-budet-zhelanie

Далее мыслим логично. Подрыв какую длину газопровода повредил? Метров 100, 300? Такую длину отстроить заново нужно пару недель как мне кажется при условии прибытия суден на место ремонта, которые занимались постройкой этих самых северных потоков.

То, что они уже отстроены были косвенные данные. А именно сообщения о количестве судов приступивших к охране потоков в 2023 году и отчет о заметном росте поставок Газпромом природного газа в Европу в этом же году.

Подозреваю, что шокирующих Вас новостей будет немало и в дальнейшем.

Ваше только одно замечание мне понравилось. О том, что стоимость захваченных кремлем украинских активов возможно уже превысила размер газовых долгов. Искренне надеюсь, что Вы правы. Ведь это реальнейшая предпосылка для завершения войны со стороны росии. К тому же главный газпромовский коллектор (чвк) уже покинул Украину, если верить вбросам в телеграмм каналах.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 23:53

  buratinyo написав:
  trololo написав:
  buratinyo написав: Я слышал, что они восстановлены и их охраняет несколько военных кораблей теперь, специально заведенных туда.


поділіться джерелом цієї шокуючої інформації. бо я чув, що відновленню вони не підлягають.


Пожалуйста. Ссылка о возможности восстановления.
https://eadaily.com/ru/news/2023/01/19/glava-uniper-severnyy-potok-mozhno-vosstanovit-za-612-mesyacev-esli-budet-zhelanie

Далее мыслим логично. Подрыв какую длину газопровода повредил? Метров 100, 300? Такую длину отстроить заново нужно пару недель как мне кажется при условии прибытия суден на место ремонта, которые занимались постройкой этих самых северных потоков.

То, что они уже отстроены были косвенные данные. А именно сообщения о количестве судов приступивших к охране потоков в 2023 году и отчет о заметном росте поставок Газпромом природного газа в Европу в этом же году.

Подозреваю, что шокирующих Вас новостей будет немало и в дальнейшем.



от же брехло, прям єталонний руський :) по ссилці якись чухан сказав, що в теорії можна відновити, а ти казав, що вже відновили і кораблі вже охороняють (що саме охороняють - латку, чи патруюлюють вздовж всього газопроводу. туди зайшла солона вода і ніхто її звідти не викачав, і дірку не залатав. і ніякі кораблі нічого не охороняють.

косвєнные данные :) ага, відновили, качають газ і ніхто крім тебе про це не знає :mrgreen:

Ваше только одно замечание мне понравилось. О том, что стоимость захваченных кремлем украинских активов возможно уже превысила размер газовых долгов. Искренне надеюсь, что Вы правы. Ведь это реальнейшая предпосылка для завершения войны со стороны росии. К тому же главный газпромовский коллектор (чвк) уже покинул Украину, если верить вбросам в телеграмм каналах.


знов брехня і перекручування. я казав про пройобані рашистами гроші. та і шо ти з тим газом носишся, газові доходи рашистів значно менше, ніж нафтові. доходи газпрому - капля в морі кацапського бюджету. не можу навіть визначити, чого в твоїй писанині більше - свідомої брехні чи тупості.
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 23:55

Поставки российского газа в Европу сократятся до исторического минимума в ближайшую неделю, поскольку один из двух оставшихся газопроводов - через Турцию - в понедельник встанет на профилактику. Единственным маршрутом доставки российского газа в ЕС останется транзит через Украину. 5 июня 2023
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 10:50

Re: Причина осуществления военной агрессии путинской росии п

в світлі Нігера одна із причин - енергоресурси: уран, сланцевий газ...
flyman
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