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Причина осуществления военной
агрессии путинской росии проти

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
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Реальна причина війни росії проти України

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти 11.8 5 18
1. Влада України прагне вступу до НАТО, фіксація цього наміру також у Конституції. Це злить путіна і з кожним роком ускладнює можливості росії звично діяти як типовий грабіжник та вбивця.
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2. Демонстративне не виконання українською стороною Мінських угод у сенсі як їх розуміє кремль і які невигідні для України. Намір Зеленського іншими реальними кроками припинити сепаратизм та війну з ОРДЛО, навсупереч поглядам кремля.
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3. Війна як спосіб тримати росіян у стойлі, спосіб пов'язати усіх з собою кров'ю та бути наверху ще довго. Наявність запасів та необхідність утилізації радянської зброї.
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4. Всі хитрі юридичні спроби путіна отримати від України сплату гігантських газових боргів грошима, територіями, іншими активами були вичерпані. Це бізнес і тільки бізнес. Нічого особистого насправді.
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5. Незадоволення кремля фактом реальної спроби зближення України з ЄС в сфері економіки та віддалення як кліента від нафто-газової росії.
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6. Особиста ненависть путіна до молодого, конструктивного та розумного Зеленського зі свіжими поглядами на всесвіт.
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7. Особиста ненависть путіна до яскравого Коломойського, який назвав його шизофреником під час анексії Криму, і як наслідок до Зеленського і усіх євреїв та українців.
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8. Глобальні всесвітні тренди на боротьбу за природні ресурси (можливо за природній газ, нафту, літій, ядерні матеріали).
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9. Дефіцит людських ресурсів на території росії. Їх треба поповнити за рахунок працьовитих українців.
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10. Необхідність створення поясу безопеки для кремля, до якого будут входити сірі зони, у тому числі й після радіоактивного зараження.
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11. Росія сама по собі агресивна і живе тільки за рахунок народів, які вона завоювала раніше. Війна для кремля як історично перевірений способ власного збагачення та ліквідації свого "зайвого" населення з числа завойованих раніше народів.
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12. Наявність більше ~40-50% російськомовних українців в Україні надало путіну спрагу повторити свій успіх з Кримом в 2014 році.
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13. Падіння оціночної вартості віджатого раніше Криму як актива, у зв'язку з відсутністю сухопутного коридору до нього, прісної води та своєї потужної АЕС поблизу.
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14. Спроба путіна повернути у склад росії всі втрачені території після розвалу СРСР. Без війни це не зробити ніяк. Бажання путіна стати краще Петра 1, Катерини, Леніна, Сталіна, Наполеона, Гітлера та інших і увійти в історію назавжди.
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15. Особиста патологічна ненависть путіна до України, Грузії та подібних демократичних країн, де можуть за допомогою майдана змінити президента чи парламент.
44%
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Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 11:53

  buratinyo написав:Начнем с 15? Вам почему он кажется самым реалистичным? Подумайте. Может потому что за него уже несколько человек проголосовало? Или потому что он на сегодня хорошо стыкуется с украинской пропагандой для обычных людей и имеет эмоциональный оттенок, соответствующий настроениям украинцев своими глазами увидевших смерть и разрушения своих домов и ищущих хоть какое-то логичное объяснение всему происходящему? А ведь объяснений тысячи и будут наверняка новые.

Чего это путину ненавидеть украинские майданы? Мыслим трезво. После первого майдана путин успешно реализовал практически фантастический план по втюхиванию продукции Газпрома в десятидорого Украине. После второго майдана путин успешно осуществил военную операцию по отжиму Крыма и растянули все ликвидное оборудование с заводов на территории ОРДЛО. Та он молиться должен на майданы наши, так получается. :roll: Это ведь вполне объективные данные? Пока на этом остановимся...

Якщо хочете об'єктивності, то давайте почнемо з простого питання:
А навіщо путіну Крим?
Нагадаю що територія РФ = 17000 тис. км2
Криму = 27 тис. км2
Особливих ресурсів в Криму немає.
andrijk777
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