Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

buratinyo написав:Начнем с 15? Вам почему он кажется самым реалистичным? Подумайте. Может потому что за него уже несколько человек проголосовало? Или потому что он на сегодня хорошо стыкуется с украинской пропагандой для обычных людей и имеет эмоциональный оттенок, соответствующий настроениям украинцев своими глазами увидевших смерть и разрушения своих домов и ищущих хоть какое-то логичное объяснение всему происходящему? А ведь объяснений тысячи и будут наверняка новые.
Чего это путину ненавидеть украинские майданы? Мыслим трезво. После первого майдана путин успешно реализовал практически фантастический план по втюхиванию продукции Газпрома в десятидорого Украине. После второго майдана путин успешно осуществил военную операцию по отжиму Крыма и растянули все ликвидное оборудование с заводов на территории ОРДЛО. Та он молиться должен на майданы наши, так получается. Это ведь вполне объективные данные? Пока на этом остановимся...
Якщо хочете об'єктивності, то давайте почнемо з простого питання:
А навіщо путіну Крим?
Нагадаю що територія РФ = 17000 тис. км2
Криму = 27 тис. км2
Особливих ресурсів в Криму немає.