Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

buratinyo написав:

Начнем с 15? Вам почему он кажется самым реалистичным? Подумайте. Может потому что за него уже несколько человек проголосовало? Или потому что он на сегодня хорошо стыкуется с украинской пропагандой для обычных людей и имеет эмоциональный оттенок, соответствующий настроениям украинцев своими глазами увидевших смерть и разрушения своих домов и ищущих хоть какое-то логичное объяснение всему происходящему? А ведь объяснений тысячи и будут наверняка новые.Чего это путину ненавидеть украинские майданы? Мыслим трезво. После первого майдана путин успешно реализовал практически фантастический план по втюхиванию продукции Газпрома в десятидорого Украине. После второго майдана путин успешно осуществил военную операцию по отжиму Крыма и растянули все ликвидное оборудование с заводов на территории ОРДЛО. Та он молиться должен на майданы наши, так получается.Это ведь вполне объективные данные? Пока на этом остановимся...