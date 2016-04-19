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Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
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Додано: Сер 09 сер, 2023 11:53
buratinyo написав:
Начнем с 15? Вам почему он кажется самым реалистичным? Подумайте. Может потому что за него уже несколько человек проголосовало? Или потому что он на сегодня хорошо стыкуется с украинской пропагандой для обычных людей и имеет эмоциональный оттенок, соответствующий настроениям украинцев своими глазами увидевших смерть и разрушения своих домов и ищущих хоть какое-то логичное объяснение всему происходящему? А ведь объяснений тысячи и будут наверняка новые.
Чего это путину ненавидеть украинские майданы? Мыслим трезво. После первого майдана путин успешно реализовал практически фантастический план по втюхиванию продукции Газпрома в десятидорого Украине. После второго майдана путин успешно осуществил военную операцию по отжиму Крыма и растянули все ликвидное оборудование с заводов на территории ОРДЛО. Та он молиться должен на майданы наши, так получается.
Это ведь вполне объективные данные? Пока на этом остановимся...
Якщо хочете об'єктивності, то давайте почнемо з простого питання:А навіщо путіну Крим?
Нагадаю що територія РФ = 17000 тис. км2
Криму = 27 тис. км2
Особливих ресурсів в Криму немає.
*української пропаганди я взагалі не дивлюсь, тому не зрозуміло яке це має відношення до мене
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andrijk777
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Додано: Сер 09 сер, 2023 16:43
andrijk777 написав: buratinyo написав:
Начнем с 15? Вам почему он кажется самым реалистичным? Подумайте. Может потому что за него уже несколько человек проголосовало? Или потому что он на сегодня хорошо стыкуется с украинской пропагандой для обычных людей и имеет эмоциональный оттенок, соответствующий настроениям украинцев своими глазами увидевших смерть и разрушения своих домов и ищущих хоть какое-то логичное объяснение всему происходящему? А ведь объяснений тысячи и будут наверняка новые.
Чего это путину ненавидеть украинские майданы? Мыслим трезво. После первого майдана путин успешно реализовал практически фантастический план по втюхиванию продукции Газпрома в десятидорого Украине. После второго майдана путин успешно осуществил военную операцию по отжиму Крыма и растянули все ликвидное оборудование с заводов на территории ОРДЛО. Та он молиться должен на майданы наши, так получается.
Это ведь вполне объективные данные? Пока на этом остановимся...
Якщо хочете об'єктивності, то давайте почнемо з простого питання:А навіщо путіну Крим?
Нагадаю що територія РФ = 17000 тис. км2
Криму = 27 тис. км2
Особливих ресурсів в Криму немає.
*української пропаганди я взагалі не дивлюсь, тому не зрозуміло яке це має відношення до мене
Простите, andrijk777. Возможно мне просто показалось, что Вы отвечаете мне сейчас типичными словами из телевизора, телеграмм-каналов.
Почему начали именно с Крыма? Почему под руководством путина первым отжали Крым, а не Полтавскую область например? Вы не поняли до сих пор о чем я говорю?
Так речь идет о коллекторах, которым нужно отжать имущество должника, который может оказать физическое сопротивление. При этом деятельность этих коллекторов не вполне законна на международном уровне, на российском государственном уровне тоже, кстати.
Вот сами поставьте себя на место акционеров Газпрома. Должник не хочет скорее расчитаться за долги (вернее не может, так как доллары не печатает), но при этом в качестве аргумента угрожает вышвырнуть из Севастополя росийский флот, который давно там прописался и уверен, что имеет стратегическое значение для росии. При этом в СМИ должник твердит о дружбе и просит скидку за газ 100 долларов в обмен на продолжение аренды Севастополя.
Естественно первое же желание у кредитора лишить должника этой возможности для манипуляций с долгом и сроком его погашения. А для этого нужно забрать сам объект возможных дальнейших манипуляций. В данном случае это Крым. Забрали Крым и перестали платить за аренду Севастополя - раз, сохранили флот в Черном море, аннулировали скидку 100 долларов за газ при условии, что объемы потребления газа Украиной довольно большие. Ну и бонусом отжали нефтяные вышки Бойко, получили бесплатную возможность построить газопровод по дну Черного моря, ну, и целая ГТС Крыма перешла в собственность Газпрома.
Ну и самое главное. Росия отжала более 50% черноморского флота у Украины еще в 90-х. И кстати тоже речь шла о долгах за газ тогда. А зачем этот флот без моря и Крыма?
Вообще-то думал, что это Вам будет понятно и без моих попыток разъяснить.
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buratinyo
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Додано: Сер 09 сер, 2023 17:51
buratinyo написав: andrijk777 написав:
Якщо хочете об'єктивності, то давайте почнемо з простого питання:А навіщо путіну Крим?
Нагадаю що територія РФ = 17000 тис. км2
Криму = 27 тис. км2
Особливих ресурсів в Криму немає.
*української пропаганди я взагалі не дивлюсь, тому не зрозуміло яке це має відношення до мене
Простите, andrijk777. Возможно мне просто показалось, что Вы отвечаете мне сейчас типичными словами из телевизора, телеграмм-каналов.
Почему начали именно с Крыма? Почему под руководством путина первым отжали Крым, а не Полтавскую область например? Вы не поняли до сих пор о чем я говорю?
Так речь идет о коллекторах, которым нужно отжать имущество должника, который может оказать физическое сопротивление. При этом деятельность этих коллекторов не вполне законна на международном уровне, на российском государственном уровне тоже, кстати.
Вот сами поставьте себя на место акционеров Газпрома. Должник не хочет скорее расчитаться за долги (вернее не может, так как доллары не печатает), но при этом в качестве аргумента угрожает вышвырнуть из Севастополя росийский флот, который давно там прописался и уверен, что имеет стратегическое значение для росии. При этом в СМИ должник твердит о дружбе и просит скидку за газ 100 долларов в обмен на продолжение аренды Севастополя.
Естественно первое же желание у кредитора лишить должника этой возможности для манипуляций с долгом и сроком его погашения. А для этого нужно забрать сам объект возможных дальнейших манипуляций. В данном случае это Крым. Забрали Крым и перестали платить за аренду Севастополя - раз, сохранили флот в Черном море, аннулировали скидку 100 долларов за газ при условии, что объемы потребления газа Украиной довольно большие. Ну и бонусом отжали нефтяные вышки Бойко, получили бесплатную возможность построить газопровод по дну Черного моря, ну, и целая ГТС Крыма перешла в собственность Газпрома.
Ну и самое главное. Росия отжала более 50% черноморского флота у Украины еще в 90-х. И кстати тоже речь шла о долгах за газ тогда. А зачем этот флот без моря и Крыма?
Вообще-то думал, что это Вам будет понятно и без моих попыток разъяснить.
Не почув/не зрозумів відповіді на питання: А навіщо путіну Крим?
По-вашому віджали Крим тому що дорого платити за оренду Севастополя + бонус вишки Бойко. - вибачте, це брєд.
І яким боком Крим до Газпрому - взагалі не зрозумів.
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andrijk777
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Додано: Сер 09 сер, 2023 21:45
andrijk777 написав:
Не почув/не зрозумів відповіді на питання: А навіщо путіну Крим?
По-вашому віджали Крим тому що дорого платити за оренду Севастополя + бонус вишки Бойко. - вибачте, це брєд.
І яким боком Крим до Газпрому - взагалі не зрозумів.
У меня сложилось впечатление после подробного ответа Вам, что это не непонимание - это попытка троллинга а-ля Трололо. Понять более чем понятное ведь несложно на самом деле. Вам дан конкретный ответ.
Попытайтесь со второй попытки его понять, не включая лишних ненужных эмоций.
Ситуация выглядит так. Должник не в состоянии отдать долг, коллекторы вынуждены забирать у него имущество для того чтобы компенсировать этот долг. Вот путин и решил, что лучшее имущество это территория Крыма для начала. А ведь это было только началом.
Чуть выше прочтите, пожалуйста, и о факторах, которые наверняка способствовали принятию решения по Крыму. Там же их несколько. Важность каждого из них зашкаливает. Эффект синергии или немного по другому - попытка одним выстрелом убить двух зайцев вполне разумный выбор для путина был.
Если мыслить смелее, то дальнейшие агрессивные действия против Украины в военном плане просто очень правильно вести одновременно и с севера, и с востока и при наличии под контролем Крыма с юга. Ведь для этого и строили крымский мост - для переброски военной техники. Все сходится.
Крым для Газпрома это неплохие активы. Во первых ГТС Крыма в контексте мирового тренда перехода на СПГ и строительства СПГ заводов. Во вторых, перспективные солнечные электростанции. Возможно вышки Бойко и новые месторождения природного газа в Черном море (точно не знаю, я ведь не работаю в Газпроме в подразделении по разработке новых месторождений).
У Вас что есть предложение альтернативное и более выгодное для руских коллекторов? Не могу понять. Например, вместо Крыма захватить что-то другое? Тогда давайте свой вариант и сразу ответ почему Ваш вариант агрессии был бы выгоден путину. Почитаю, обсудим. Разумное зерно возможно найдем. Постарайтесь только конструктивно изложить.
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buratinyo
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Додано: Чет 10 сер, 2023 02:13
buratinyo написав: andrijk777 написав:
Не почув/не зрозумів відповіді на питання: А навіщо путіну Крим?
По-вашому віджали Крим тому що дорого платити за оренду Севастополя + бонус вишки Бойко. - вибачте, це брєд.
І яким боком Крим до Газпрому - взагалі не зрозумів.
У меня сложилось впечатление после подробного ответа Вам, что это не непонимание - это попытка троллинга а-ля Трололо. Понять более чем понятное ведь несложно на самом деле. Вам дан конкретный ответ.
Попытайтесь со второй попытки его понять, не включая лишних ненужных эмоций.
Ситуация выглядит так. Должник не в состоянии отдать долг, коллекторы вынуждены забирать у него имущество для того чтобы компенсировать этот долг. Вот путин и решил, что лучшее имущество это территория Крыма для начала. А ведь это было только началом.
Чуть выше прочтите, пожалуйста, и о факторах, которые наверняка способствовали принятию решения по Крыму. Там же их несколько. Важность каждого из них зашкаливает. Эффект синергии или немного по другому - попытка одним выстрелом убить двух зайцев вполне разумный выбор для путина был.
Если мыслить смелее, то дальнейшие агрессивные действия против Украины в военном плане просто очень правильно вести одновременно и с севера, и с востока и при наличии под контролем Крыма с юга. Ведь для этого и строили крымский мост - для переброски военной техники. Все сходится.
Крым для Газпрома это неплохие активы. Во первых ГТС Крыма в контексте мирового тренда перехода на СПГ и строительства СПГ заводов. Во вторых, перспективные солнечные электростанции. Возможно вышки Бойко и новые месторождения природного газа в Черном море (точно не знаю, я ведь не работаю в Газпроме в подразделении по разработке новых месторождений).
У Вас что есть предложение альтернативное и более выгодное для руских коллекторов? Не могу понять. Например, вместо Крыма захватить что-то другое? Тогда давайте свой вариант и сразу ответ почему Ваш вариант агрессии был бы выгоден путину. Почитаю, обсудим. Разумное зерно возможно найдем. Постарайтесь только конструктивно изложить.
Нічого не зрозумів. Якісь колектори, якийсь борг...
Ну да ладно.
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andrijk777
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 18:40
andrijk777 написав:
Нічого не зрозумів. Якісь колектори, якийсь борг...
Ну да ладно.
Не понять четко изложенное выше Вы можете, если думаете, что
- войну росия начала просто так;
- путин один начал войну с Украиной без серьезной команды единомышленников;
- путин не имеет поддержки в Газпроме, а значит и в кремле, который имеет сильную зависимость от доходов Газпрома;
- чвк решают общегосударственные вопросы вместо традиционных вооруженных сил, состоящих на службе у государства.
Вы что действительно стали так думать? С каких пор?
Сравнение чвк с коллекторами было дано для лучшего понимания той основной функции, которую выполняют они в своих командировках. А коллекторы приходят исключительно по вопросам возврата долгов. В данном случае речь идет о долге между крупнейшими компаниями, значительные доли которых принадлежат росии и Украины. О долге, который разрешить выгодно и мирным способом уже невозможно для кредитора (для Газпрома) и сумма которого неприлично велика.
Газпром уже лет 20 как превратился в монстра, уже поглощающего территории государств на своем пути под прикрытием росийских государственных сил. И немного странно видеть тех, кто глух и слеп к этим фактам. И думает, что это путин сошел с ума, дал команду напасть на Украину и все подчинились. Естественно не зная или специально забывая, что запустить машину войны очень дорогое удовольствие всегда есть, было и будет.
Странно, что никто не интересуется как возник этот долг. Возможно волосы, если они у кого-то еще есть, начнут шевелиться на голове от масштабности кидков на газовом поприще.
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buratinyo
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Додано: Чет 17 сер, 2023 12:42
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andrijk777
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Додано: Нед 20 сер, 2023 12:03
buratinyo написав:
Странно, что никто не интересуется как возник этот долг.
цей борг тільки в уяві кацапів
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trololo
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Додано: Сер 23 сер, 2023 21:37
Рад, что Вы медленно, но верно идете и не останавливаетесь - пытаетесь найти причину войны (чтобы вычислить условия прекращения кремлевской агрессии).
Эта версия Каспарова отражена у меня в опроснике под последним пунктом. Вы за нее голосовали? Работники файнанс.уа за нее и голосуют, как я вижу. Другие не заходят пока.
Только знает ли Каспаров, что у него именно такая версия о причине войны в Украине?
Гарри Каспаров слишком умен, он привык к многоходовым комбинациям, к сложным планам. Поэтому я удивлен, что от его имени выдвигается именно эта версия - простая и притянутая за уши. Ведь на межгосударственном уровне вопросы так не решаются. И Каспарову это известно.
В статье мне понравилось начало:
«Мне кажется, что мы гораздо больше узнаем после падения Путина, когда будут открыты документы, как это было в случае с Третьим рейхом. Но, на мой взгляд, мысли Путина о том, что украинский вопрос нужно решать кардинально, зародились у него в голове гораздо раньше (чем в 2014 году, - ред.)», - сказал Каспаров.
Из этого следует, что нужно все внимание уделить изучению документов. В них и только в них точно зарыта причина этой войны.
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buratinyo
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Додано: Сер 23 сер, 2023 21:39
trololo написав: buratinyo написав:
Странно, что никто не интересуется как возник этот долг.
цей борг тільки в уяві кацапів
Вы что-то можете о нем рассказать?
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buratinyo
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