Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Додано: Сер 09 сер, 2023 16:43

andrijk777 написав: buratinyo написав: Начнем с 15? Вам почему он кажется самым реалистичным? Подумайте. Может потому что за него уже несколько человек проголосовало? Или потому что он на сегодня хорошо стыкуется с украинской пропагандой для обычных людей и имеет эмоциональный оттенок, соответствующий настроениям украинцев своими глазами увидевших смерть и разрушения своих домов и ищущих хоть какое-то логичное объяснение всему происходящему? А ведь объяснений тысячи и будут наверняка новые.



Чего это путину ненавидеть украинские майданы? Мыслим трезво. После первого майдана путин успешно реализовал практически фантастический план по втюхиванию продукции Газпрома в десятидорого Украине. После второго майдана путин успешно осуществил военную операцию по отжиму Крыма и растянули все ликвидное оборудование с заводов на территории ОРДЛО. Та он молиться должен на майданы наши, так получается. Это ведь вполне объективные данные? Пока на этом остановимся...

Начнем с 15? Вам почему он кажется самым реалистичным? Подумайте. Может потому что за него уже несколько человек проголосовало? Или потому что он на сегодня хорошо стыкуется с украинской пропагандой для обычных людей и имеет эмоциональный оттенок, соответствующий настроениям украинцев своими глазами увидевших смерть и разрушения своих домов и ищущих хоть какое-то логичное объяснение всему происходящему? А ведь объяснений тысячи и будут наверняка новые.Чего это путину ненавидеть украинские майданы? Мыслим трезво. После первого майдана путин успешно реализовал практически фантастический план по втюхиванию продукции Газпрома в десятидорого Украине. После второго майдана путин успешно осуществил военную операцию по отжиму Крыма и растянули все ликвидное оборудование с заводов на территории ОРДЛО. Та он молиться должен на майданы наши, так получается.Это ведь вполне объективные данные? Пока на этом остановимся...

Якщо хочете об'єктивності, то давайте почнемо з простого питання:

А навіщо путіну Крим?

Нагадаю що територія РФ = 17000 тис. км2

Криму = 27 тис. км2

Особливих ресурсів в Криму немає.



*української пропаганди я взагалі не дивлюсь, тому не зрозуміло яке це має відношення до мене Якщо хочете об'єктивності, то давайте почнемо з простого питання:Нагадаю що територія РФ = 17000 тис. км2Криму = 27 тис. км2Особливих ресурсів в Криму немає.*української пропаганди я взагалі не дивлюсь, тому не зрозуміло яке це має відношення до мене

Простите, andrijk777. Возможно мне просто показалось, что Вы отвечаете мне сейчас типичными словами из телевизора, телеграмм-каналов.Почему начали именно с Крыма? Почему под руководством путина первым отжали Крым, а не Полтавскую область например? Вы не поняли до сих пор о чем я говорю?Так речь идет о коллекторах, которым нужно отжать имущество должника, который может оказать физическое сопротивление. При этом деятельность этих коллекторов не вполне законна на международном уровне, на российском государственном уровне тоже, кстати.Вот сами поставьте себя на место акционеров Газпрома. Должник не хочет скорее расчитаться за долги (вернее не может, так как доллары не печатает), но при этом в качестве аргумента угрожает вышвырнуть из Севастополя росийский флот, который давно там прописался и уверен, что имеет стратегическое значение для росии. При этом в СМИ должник твердит о дружбе и просит скидку за газ 100 долларов в обмен на продолжение аренды Севастополя.Естественно первое же желание у кредитора лишить должника этой возможности для манипуляций с долгом и сроком его погашения. А для этого нужно забрать сам объект возможных дальнейших манипуляций. В данном случае это Крым. Забрали Крым и перестали платить за аренду Севастополя - раз, сохранили флот в Черном море, аннулировали скидку 100 долларов за газ при условии, что объемы потребления газа Украиной довольно большие. Ну и бонусом отжали нефтяные вышки Бойко, получили бесплатную возможность построить газопровод по дну Черного моря, ну, и целая ГТС Крыма перешла в собственность Газпрома.Ну и самое главное. Росия отжала более 50% черноморского флота у Украины еще в 90-х. И кстати тоже речь шла о долгах за газ тогда. А зачем этот флот без моря и Крыма?Вообще-то думал, что это Вам будет понятно и без моих попыток разъяснить.