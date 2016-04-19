Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

buratinyo написав:Странно, что никто не интересуется как возник этот долг.
цей борг тільки в уяві кацапів
Вы что-то можете о нем рассказать?
навіщо мені щось розповідати про уявні речі, яких не існує в природі?україна завжди платила ринкову ціну за газ, ще починаючи з кучми. да і взагалі ринок російського газу в україні - це крапля в морі від тих втрат, які понесла і росія і україна в цій війні. а якщо ви вже взялись його оцінювати, то не забудьте правильно оцінити десятки бомбардувальників та сотні ракет, які ми віддали за той газ. а то ще зясується, що це кацапи нам винні.
Война нынешняя в Украине является составным элементом политики, которую ведет транснациональная корпорация Газпром. Думаю, что это и есть главной причиной развязывания этой войны. Эта корпорация по настоящему воюет со своими конкурентами и хочет быть монополистом везде, в том числе на самом жирном и платежеспособном европейском рынке природного газа.
Кто является конкурентом для Газпрома на европейском рынке по поставкам природного газа по трубопроводам и не только? Это Катар и Туркменистан. Там слишком крупные давно известные залежи природного газа, который эти страны просто желают продавать в богатой Европе напрямую, минуя посредничество Газпрома с его монопольными услугами по транспортировке газа его газотранспортными системами. Для этого им нужно построить собственные газопроводы в Европу, которые будут проходить через другие страны, как не крути. Этот вопрос Катар и Туркменистан пытаются решить уже давно, лет тридцать как точно. И как только очередной проект строительства газопровода утверждается или близок к утверждению и началу реализации - немедленно вмешивается Газпром с помощью вооруженных людей. Раньше их называли военными наемниками, но сейчас придумали более благозвучное звучание - ЧВК. ЧВК Газпрома провоцируют войну в одной или нескольких странах, через которые планировалось строить газопроводы. Итак, какие страны были готовы предоставить свою территорию для строительства газопроводов и что же с ними случилось?
- Армения и Азербайджан из-за спровоцированного извне конфликта за Нагорный Карабах в 1987-1994 г.г., и в 2023 году - Чечня дважды в 1994-1996 г.г., 1999-2001 г.г., - Иран (подозрительно как-то всплыли и стали подозрительно широко известными данные, что страна занимается разработкой ядерного оружия, подтверждений этому так и не обнаружено, но санкции были наложены на страну с 2006 года, что сделало невозможным строительство газопровода), - Грузия, после того как Саакашвили предложил Туркменистану территорию страны для прокладки газопровода подверглась нападению в 2008 году (пятидневная война), - Сирия, с 2011 года по нынешний день (самый выгодный, удобный и перспективный маршрут газопровода из Катара лежит через эту страну) - Украина, с 2014 года по сегодняшний день из-за желания Газпрома иметь в собственности территорию, которую нельзя обойти при строительстве газопровода из Туркменистана для блокирования этого строительства столько сколько это будет нужным и желания иметь в собственности ГТС Украины. - Израиль с 2023 года как потенциальный комплексный терминал для транспортировки катарского сжиженного газа морем.
Эти войны естественно каждый раз вызывают решение инвесторов отложить строительство газопроводов или даже начать поиск новых маршрутов, которых все меньше и меньше остается из-за экономических причин.
Газпрому не нужны люди на всех этих территориях. В чем мы уже не раз убеждались. Нужны только эти территории, которые будут охраняться ЧВК Газпрома от строительства на них газопроводов, мешающих занимать Газпрому монопольное положение в Европе.
Для наглядности хорошо бы взглянуть на карту с нанесенными на ней перспективными маршрутами газопроводов из Туркменистана и Катара и на 100% совпадающими с ними точками военных конфликтов. Но опубликовать ее здесь почему-то не получилось. Попробую обратиться к Ирине, модератору сайта.
buratinyo написав:Итак, какие страны были готовы предоставить свою территорию для строительства газопроводов и что же с ними случилось?
- Армения и Азербайджан из-за спровоцированного извне конфликта за Нагорный Карабах в 1987-1994 г.г., и в 2023 году - Чечня дважды в 1994-1996 г.г., 1999-2001 г.г., - Иран (подозрительно как-то всплыли и стали подозрительно широко известными данные, что страна занимается разработкой ядерного оружия, подтверждений этому так и не обнаружено, но санкции были наложены на страну с 2006 года, что сделало невозможным строительство газопровода), - Грузия, после того как Саакашвили предложил Туркменистану территорию страны для прокладки газопровода подверглась нападению в 2008 году (пятидневная война), - Сирия, с 2011 года по нынешний день (самый выгодный, удобный и перспективный маршрут газопровода из Катара лежит через эту страну) - Украина, с 2014 года по сегодняшний день из-за желания Газпрома иметь в собственности территорию, которую нельзя обойти при строительстве газопровода из Туркменистана для блокирования этого строительства столько сколько это будет нужным и желания иметь в собственности ГТС Украины. - Израиль с 2023 года как потенциальный комплексный терминал для транспортировки катарского сжиженного газа морем.
Эти войны естественно каждый раз вызывают решение инвесторов отложить строительство газопроводов или даже начать поиск новых маршрутов, которых все меньше и меньше остается из-за экономических причин.
Газпрому не нужны люди на всех этих территориях. В чем мы уже не раз убеждались. Нужны только эти территории, которые будут охраняться ЧВК Газпрома от строительства на них газопроводов, мешающих занимать Газпрому монопольное положение в Европе.
Ти забув Афганістан! Він також готовий був надати територію для газопроводу звідки кудись, але там почалась війна і якісь невідомі таліби його захопили. Це також "продєлки" Газпрому - 100%.
Вот схема, на которой схематически представлен план строительства перспективных газопроводов, являющимися конкурентами Газпрома.
Не дорисовал пока здесь расположение нефтегазового шельфа, который является слишком лакомым куском, чтобы обойтись на нем без кровопролитных войн. Еще не знаю точно где он начинается и где заканчивается. Только очень приблизительно.
Востаннє редагувалось buratinyo в Суб 16 гру, 2023 22:32, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Афганістан! Він також готовий був надати територію для газопроводу звідки кудись, але там почалась війна і якісь невідомі таліби його захопили. Це також "продєлки" Газпрому - 100%.
Не изучал вопрос Афганистана. Единственного знакомого афганца Ахмеда, сбежавшего из Афганистана, у которого можно было расспросить о том кто мутил у него в стране, уже не найти. Бизнес в Украине его накрылся после прямого попадания в самом начала войны.
У тебя есть мысли на счет Афганистана? Поделись тогда.
Причиной агрессии - Кабаева. Дряхлый император всея руси Путин может быть сексуально привлекателен только крутя масорубку с молодыми русачками. Пристарелый альфа-самец, способный внушить сотням тысячам здоровым и молодым русским мальчикам добровольно залезть в мясорубку и превратиться в фарш не может не вызывать восхищения у восточных женщин.
Zebra написав:Причиной агрессии - Кабаева. Дряхлый император всея руси Путин может быть сексуально привлекателен только крутя масорубку с молодыми русачками. Пристарелый альфа-самец, способный внушить сотням тысячам здоровым и молодым русским мальчикам добровольно залезть в мясорубку и превратиться в фарш не может не вызывать восхищения у восточных женщин.
В качестве дополнительной причины войны мне версия такая тоже нравится.
Женщины часто являются причиной серьезных телодвижений, иногда даже на самом высоком уровне в государствах. Если рассмотреть случай, когда у путина было несколько вариантов решения вопросов с Украиной, то Кабаева, на мой взгляд, вполне подходит на роль женщины ради которой командор захочет двинуть свои войска в бой, вместо того, чтобы вести дипломатические переговоры и победить в них за счет манипуляций и прочей хуеморген.
Но истинная причина абсолютно всех современных войн это какие-то ресурсы, которых всем не хватает и поэтому приходится ради них бороться всеми способами: войнами, дипломатическими ухищрениями, созданием или разрушением экономических союзов, государственными переворотами в соседних странах, терроризмом. Может это еще не все способы борьбы за ресурсы.
В случае с Украиной лично я увидел системность в подготовке росии к войне с Украиной. Прямые доказательства этого существуют, но о них уже все меньше шансов найти где-то упоминания, их уничтожает время в том числе. А раз была системность, значит Алина Кабаева не при делах.
Что касается косвенных доказательств подготовки к войне, они тоже были. Просто на них не обращали внимание те, кто рассматривает события и жизнь лишь в контексте одного дня, месяца, года или десятилетия. В таком случае многое самое важное скрывается и становится невидимым. Например, мой школьный товарищ, тот еще разгильдяй, в 2010 году вдруг проговорился, что ему позвонили старые сослуживцы из росии и рекомендовали все продавать и валить из Украины так как что-то серьезное планировалось и будут использованы вооруженные силы росии. Товарищ стал все продавать и уехал в росию к бывшим сослуживцам вероятно в надежде устроиться там снова на службу. Так это был 2010 год, а причина для страшной войны всплыла на поверхность уже в начале 2000-х. Но тогда мысли мои и сведущих людей были естественно только типа таких: этого не может быть потому что не может быть. Но доказательства как прямые, так и косвенные настойчиво говорили об обратном. Достоверность их бесспорна.
Продолжая речь о красивых женщинах в Украине, то в нашем случае есть тоже женщина одна, которую мы все знаем, и которая очень поспособствовала принятию решения (путиным, кремлем, Газпромом) по отжиму Крыма в 2014 году и по осуществлении прямой агрессии в 2022 году.
buratinyo написав:Но истинная причина абсолютно всех современных войн это какие-то ресурсы, которых всем не хватает и поэтому приходится ради них бороться всеми способами: войнами, дипломатическими ухищрениями, созданием или разрушением экономических союзов, государственными переворотами в соседних странах, терроризмом. Может это еще не все способы борьбы за ресурсы.