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Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
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Додано: Вів 19 гру, 2023 16:13
unicdima написав: buratinyo написав:
Но истинная причина абсолютно всех современных войн это какие-то ресурсы, которых всем не хватает и поэтому приходится ради них бороться всеми способами: войнами, дипломатическими ухищрениями, созданием или разрушением экономических союзов, государственными переворотами в соседних странах, терроризмом. Может это еще не все способы борьбы за ресурсы.
і яких ресурсів не вистачає росії?
Как ни банально это может прозвучать, но росии не хватает валютной выручки чтобы жить очень богато и хорошо, используя эффект денежного мультипликатора в экономике.
А в контексте причины нашей войны росии не хватает той самой валютной выручки за поставленный ранее и так и не оплаченный газ, за наложенные Газпромом и так и не выплаченные суммы штрафов по газовым договорам. Это, на первый взгляд, может показаться сомнительным, понимаю. Но сомнительным только до тех пор, пока не станут ясными суммы тех самых претензий, выдвигаемых Газпромом и кремлем. При рассмотрении проблемы конструктивно вырисовывается очень убедительная картина и причина осуществления военной агрессии, связанная с долгами, становится однозначно главной.
Сразу же на поверхность всплывает очевидный вопрос - почему кремль не указывает прямо о вышеуказанной причине, а придумывает всякую тухлую туфту про НАТО, нацистов, националистов, милитаризацию? Ответ на этот вопрос заключается в самом перечне настоящих владельцев Газпрома, которые никогда не захотят чтобы простые росияне узнали, что жить они стали хуже и отдают они свои жизни сейчас исключительно ради финансовых интересов кучки акционеров, стремящихся не потерять свои громадные капиталы в крупнейшей в мире нефтегазовой компании. Тем более риски потери капиталов у акционеров возникли исключительно из-за грубых ошибок исполнительного руководства Газпрома. Там были откровенные проебы руководства. Такая правда уж точно не понравится росиянам в окопах, убивающих сейчас своих любимых друзей, родственников из Украины и будет сильно демотивировать даже наемников из чвк.
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buratinyo
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Додано: Вів 09 січ, 2024 17:28
Итак, какие же ошибки руководства Газпрома создало проблемы его акционерам?
1. После развала СССР каждая республика, ставшая независимой, получила в свою собственность на своей территории часть советской газотранспортной системы. Конечно, все эти части ГТС различались по уровню распространения и развития в республиках, по конкурентным возможностям транспортировать природный газ дальше на экспорт, по проценту использования доступных мощностей для перекачки и как следствие по себестоимости транспортировки газа. Вместо того, чтобы создать единый центр управления всей екс-советской ГТС руководство Газпрома пожадничало, проебало момент и решило постепенно сожрать появившиеся независимые страны с относительно мелкими частями ГТС, вынуждая их избавиться от права собственности на эти части ГТС под разными предлогами (сначала долги, потом угрозы революций, угрозы войной, война). Для сжирания соседей и попытки быстро получить жир Газпром поднял цены на газ до небес, что в 90-е вызвало массу неплатежей за газ от конечных потребителей как юрлиц так и физлиц. Начали формироваться крупные долги перед Газпромом.
А правильное решение было таким: в собственниках Газпрома должны были быть все правительства из стран бывшего СССР, а в качестве доли в Уставной фонд эти правительства должны были внести свои части ГТС в полном размере. В таком случае цена на природный газ по всем странам бывшего СССР была бы одинаковой и приемлемой для всех. И самое главное, Газпром стал бы приносить доход всем, что справедливо и развивался он бы при поддержке всех стран бывшего советского союза, а не только. При этом конкурентоспособность всего Газпрома выросла бы в несколько раз, позволив бы ему достичь мирового величия на 20 лет раньше, при этом не задирая цены для ближайших стран и не мешая им экономически развиваться быстрее.
2. Руководство Газпрома, задрав цены на газ для соседних стран в 90-х и не требуя предоплаты под благим видом, не учло современные на тот момент условия ведения бизнеса. А именно - среди покупателей газа было много частных компаний, в уставных фондах которых числились одни старые потрепанные стулья и мусорные корзины. Естественно, когда пришло время платить Газпрому за поставленный таким покупателям газ, начались процедуры объявления банкротства. При этом что либо получить официально с какой-то обанкротившейся фирмочки было практически невозможно. Денег никаких на момент банкротства у нее уже не было, а потрепанные стулья и мусорные корзины Газпрому были не нужны.
В таких случаях и тогда, и сейчас тоже сильно обозленный кредитор нанимает бандитов, коллекторов, чвк для поиска и предъявления угроз директорам и учредителям таких компаний. Конечно, при этом остаются горы трупов всегда, особенно среди тех, кто не успел хорошо спрятаться или не способен хоть чем-то отработать свои долги.
Например, напарник бывшей украинский газовой королевы Ю. Тимошенко - П.Лазаренко спрятался аж в американской тюрьме от Газпрома. Вполне удачная попытка спрятаться, не смотря на то, что большей части денег он все-таки вроде лишился, судя только по сообщениям в СМИ. Но получил ли при этом что-то Газпром - точно неизвестно.
Про трупы давние не интересно, особенно сейчас. Тем более они уже ничего не скажут. Остается интересным перечень людей, которые захотели и вероятно смогли отработать свои долги перед Газпромом и по этой причине еще живут.
Начать можно с упомянутой уже Ю.Тимошенко, главой ЕЭСУ - самого крупного должника перед Газпромом среди частных компаний в 90-х и которой уж очень симпатизировал по тв
путин до своей президентской карьеры, будучи на тот момент куратором Газпрома. Почему она попала сейчас в наше внимание? Ее биография даже на тот момент была крайне неподходящей для того, чтобы стать даже простым гос.чиновником. А в 90-х совсем недавно будучи главой скандальной компании банкрота Тимошенко вдруг становится народным депутатом и даже премьер-министром Украины на фоне сильной поддержки из кремля. Тут бы ею заинтересоваться СБУ. Но... Кучма тогда еще верил рекомендациям из кремля. Ему очень нужен был премьер-министр с опытом работы с Газпромом чтобы решить вопросы с государственными долгами перед Газпромом, которые почему-то росли, а не снижались с каждым годом, что портило внешнеторговое сальдо, за которым Кучма старательно следил, понимая его важность для перспектив развития экономики. Поэтому Кучма не возражал против Тимошенко, о чем потом очень пожалел - ведь она работать пришла для возврата своего долга Газпрому.
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buratinyo
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Додано: Вів 09 січ, 2024 18:01
buratinyo Та ти замахав своїм Газпромом.
Яке відношення Газпрому до цієї війни? - Ніяке!
Подивись на опитування - є аж 3 пункти пов'язані з газом - 4, 5 і 8. За них проголосувало сумарно 2 людини. Люди не вважають газ і Газпром причиною війни! Крапка.
Це чисто твоя версія(теорія). І аргументи твої слабенькі. Яке відношення мають Кучма і Лазаренко до цієї війни? Вже 20 років пройшло з часів Кучми.
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andrijk777
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Додано: Вів 09 січ, 2024 20:42
Далее про то, какие задачи ставило перед Тимошенко руководство Газпрома.
Но для начала предлагаю для участников форума решить стандартную задачу менеджера Газпрома во времена 90-х. Исходные данные такие. Газпром должен стремиться поставить газ в определенных объемах, которые в идеале равны объему добычи. Так как газ это не конфетки, его не спрячешь летом в холодильник на хранение до праздников. Все, что добывается, либо поставляется заказчику, либо горит ярким пламенем, например, в Сибири бесплатно. Естественно, что в таких условиях менеджеру Газпрома лучше газ поставить по договору хоть самому недобросовестному покупателю с надеждой хоть когда-то получить от него оплату, пусть даже через несколько лет и даже не всю. Цену Газпром установил монопольную, с учетом рисков неплатежей, т.е. завышенную. Поэтому риск казался делом благородным.
Так как объемы добываемого газа уменьшить сложно, а объемы покупок российского газа от покупателей в период кризисов 90-х не радуют, то менеджеры Газпрома начинают продавать газ даже небольшим предприятиям из Украины с сомнительной платежеспособностью. В итоге начинают расти долги за поставленный газ. Структура долгов имеет такие пропорции: 40% имеют украинские государственные предприятия, а 60% имеют частные предприятия, перепродавшие газ тоже государственным предприятиям, часто тем же. Кризис неплатежей в Газпром приводит даже к проблеме в экономике росии в 1998 году. На помощь Газпрому приходят первые лица росии. Кучма согласен государственные газовые долги платить продукцией украинских промышленных государственных предприятий, но постепенно и не сильно спеша. А с частными должниками совсем плохо - они успешно банкротятся и исчезают из правового поля. И Газпром решает больше не поставлять газ частным компаниям в Украину и требует у Кучмы назначить единого импортера газа в Украину. Компания с государственной долей собственности под названием Нафтогаз Украины создается и подписывает эксклюзивный договор с Газпромом на импорт газа в Украину.
Что можно предпринять в такой ситуации менеджеру Газпрома для возврата прошлых долгов, невозвратных в принципе? Естественно работать придется с учредителями частных компаний крупных должников, которые уже обанкротились. Но что с ними можно сделать для решения проблемы? Что можно придумать, если ты менеджер Газпрома?
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buratinyo
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Додано: Вів 09 січ, 2024 23:44
Корисні копалини всі в тому числі не до кінця розвідані , В тому числі Нафтогаз шельфу чорного я зовсім говорив літій , ура нова руда і Ще багато багато інших
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yama
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2
Додано: Чет 08 лют, 2024 15:49
yama написав:
Корисні копалини всі в тому числі не до кінця розвідані , В тому числі Нафтогаз шельфу чорного я зовсім говорив літій , ура нова руда і Ще багато багато інших
Не до конца разведанные полезные ископаемые на определенной территории Украины или другой страны представляют из себя очень спорный актив, если только это не что-то критично важное и поэтому сверхдоходное. Что же это может быть такое, чтобы можно было развязать ради этого такую войну? Есть версии поконкретнее?
Нефть и газ это хорошо, конечно. Но источников и нефти, и газа в мире достаточно много, как и лития или урановой руды. Да и спрос на каждый из упомянутых активов может быть убит в любой момент. Нефть может заменить массовая электрификация транспорта; газ - электронагреватели, тепловые насосы; литий - новые типы батарей; урановую руду - современные достижения в ядерной физике. Это все уже происходит, хотя довольно медленно..
Да и в современном мире, если есть ресурсы, то ты можешь получить лицензию в другой стране и добывать там то, что тебе нужно, без бомбежек. Хотя существуют факты, когда для начала добычи необходимо сносить города и отселять людей.
Версия в голосовалке эта есть.
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buratinyo
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