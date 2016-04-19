Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

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Додано: Нед 11 лют, 2024 23:44
buratinyo я немного в другом контексте имел ввиду . Ірак і Сирія мають великі запаси нафти. І за ці запаси змагаються інші країни. Так ні ? Не зважаючи на те що Ірак та Сирія не є лідерами з видобутку нафти .
Додано: Вів 13 лют, 2024 20:48
Зрозумів логіку.
Але можу запропонувати трохи іншу версію. Вуглецеві копалини усі дефіцитні в наш час - і нафта, і вугілля, і природний газ. Згодні?
Якщо так, то продовжую. Нафта, вугілля для свого транспортування використовують більш дешеві засоби, які ще є й універсальними. І ці засоби також досить безпечні, що не потребує зосередження керування ними у єдиних руках.
Інша справа для газа і газопроводів. Складність та небезпечність транспортування газу вимагає централізованного керування газопроводами. І той, хто володіє газопроводом є майже завжди монополістом, який теоретично може дозволити собі дуже багато для досягнення своїх у тому числі іноді явно злочинних цілей. Ви можете зробити власну оцінку деяким діям такого монополіста з великими можливостями з північної до нас країни. Але світ постійно змінюється і даже таких злочинців іноді буває що нівілюють.
Стосовно Сирії та Іраку можливо не нафта скоріш за все стала причиною війн на території країн. А саме територія, через яку інвестори планували будівництво нафтопроводу. Замовник війни створив в цих країнах умови, від яких інвесторам будувати газопровід перехотілось. Звичайно це припущення.
Востаннє редагувалось buratinyo в Вів 13 лют, 2024 23:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 13 лют, 2024 22:54
Кстати, судя по интервью американскому журналисту Карлсону путин оказывается склоняется к причине войны, которая указана под номером 14 в приведенной здесь выше голосовалке. Т.е. ему не дают покоя лавры Гитлера, которого он начал явно оправдывать в развязывании второй мировой войны. Гитлера поляки вынудили начать мировую войну оказывается. Территорию польскую ему не отдали видите ли, на которую он глаз положил.
Понятное дело, что фсбешник всегда врет на публике. Настоящую главную причину войны он продолжает замалчивать, чтобы не навредить заинтересованной стороне, которая уже немножечко похудела за два года.
Но заметьте, что тему природного газа он все равно при этом не смог обойти.
Додано: Суб 17 лют, 2024 16:53
Так как предложений нет, то попытаемся составить такой план самостоятельно с учетом предыдущих достижений Газпрома в выбивании долгов 90-х за поставленный газ, а также опробированных и освоенных им технологий внедрения в государственную власть страны должника.
Так как исходные данные серьезно поменялись и долги за газ 90-х из частных превратились в (немного спорные) украинские государственные благодаря вице-премьеру Тимошенко Ю., то будем составлять не продолжение предыдущего плана, а уже новый план.
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