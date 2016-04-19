Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

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Додано: Пон 12 лют, 2024 00:44
buratinyo я немного в другом контексте имел ввиду . Ірак і Сирія мають великі запаси нафти. І за ці запаси змагаються інші країни. Так ні ? Не зважаючи на те що Ірак та Сирія не є лідерами з видобутку нафти .
Додано: Вів 13 лют, 2024 21:48
Зрозумів логіку.
Але можу запропонувати трохи іншу версію. Вуглецеві копалини усі дефіцитні в наш час - і нафта, і вугілля, і природний газ. Згодні?
Якщо так, то продовжую. Нафта, вугілля для свого транспортування використовують більш дешеві засоби, які ще є й універсальними. І ці засоби також досить безпечні, що не потребує зосередження керування ними у єдиних руках.
Інша справа для газа і газопроводів. Складність та небезпечність транспортування газу вимагає централізованного керування газопроводами. І той, хто володіє газопроводом є майже завжди монополістом, який теоретично може дозволити собі дуже багато для досягнення своїх у тому числі іноді явно злочинних цілей. Ви можете зробити власну оцінку деяким діям такого монополіста з великими можливостями з північної до нас країни. Але світ постійно змінюється і даже таких злочинців іноді буває що нівілюють.
Стосовно Сирії та Іраку можливо не нафта скоріш за все стала причиною війн на території країн. А саме територія, через яку інвестори планували будівництво нафтопроводу. Замовник війни створив в цих країнах умови, від яких інвесторам будувати газопровід перехотілось. Звичайно це припущення.
Востаннє редагувалось buratinyo в Сер 14 лют, 2024 00:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 13 лют, 2024 23:54
Кстати, судя по интервью американскому журналисту Карлсону путин оказывается склоняется к причине войны, которая указана под номером 14 в приведенной здесь выше голосовалке. Т.е. ему не дают покоя лавры Гитлера, которого он начал явно оправдывать в развязывании второй мировой войны. Гитлера поляки вынудили начать мировую войну оказывается. Территорию польскую ему не отдали видите ли, на которую он глаз положил.
Понятное дело, что фсбешник всегда врет на публике. Настоящую главную причину войны он продолжает замалчивать, чтобы не навредить заинтересованной стороне, которая уже немножечко похудела за два года.
Но заметьте, что тему природного газа он все равно при этом не смог обойти.
Додано: Суб 17 лют, 2024 17:53
Так как предложений нет, то попытаемся составить такой план самостоятельно с учетом предыдущих достижений Газпрома в выбивании долгов 90-х за поставленный газ, а также опробированных и освоенных им технологий внедрения в государственную власть страны должника.
Так как исходные данные серьезно поменялись и долги за газ 90-х из частных превратились в (немного спорные) украинские государственные благодаря вице-премьеру Тимошенко Ю., то будем составлять не продолжение предыдущего плана, а уже новый план.
Додано: Пон 19 лют, 2024 19:42
Новый план кремля, как продолжение первоначального.Поэтому нумерацию начнем с пункта 4.
4. Выбор и финансирование на выборах президента Украины в 2004 году яркой победы своих кандидатов, которые потом будут заниматься возней для выплаты штрафа и долга за газ Газпрому. Источником этого финансирования будет Газпром, так как компания уже достигла серьезного уровня влияния в росии и имеет для этого более чем достаточно ресурсов. Поэтому результат на выборах в Украине ожидается однозначным - победа одного из кандидатов от Газпрома.
5. Подготовка новоизбранным президентом Украины - агентом Газпрома - манипуляционных оснований для разрыва выгодного для Украины старого Кучмовского договора с Газпромом на поставку газа (негативные вбросы в сми про Газпром, про прошлые страшные исторические события в Украине с обвинением кремля, поднятие языкового вопроса в Украине, смена традиционной для Украины много векторной политики на одно векторную, надуманная героизация слишком спорных исторических личностей, которые имеют статус раздражителя для росиян и т.д. и т.п.). Внесение в реестр украинского законодательства документов о штрафе, выставленном Газпромом Нафтогазу Украины еще во времена при Кучме, которые Кучма не признал полностью и считал спорными.
6. Заигрывание с ЕС с целью получение оттуда валютных кредитов, денежных инвестиций. Для этой цели, чтобы убедить ЕС в искренности можно открыть украинский рынок для товаров из ЕС путем отмены пошлин, к примеру. Получить первые валютные кредиты.
7. Выбор какой-то холодной зимы как момента начала действий по разрыву договора с Газпромом!!! Это поможет хоть как-то запудрить мозги украинцам почему цена на газ вдруг скоро вырастет более, чем в три раза единомоментно.
8. Далее начало переговоров Нафтогаза Украины и Газпрома о новых условиях поставок газа и новой цене, в которую будут включены все невыплаченные штрафы и все долги за газ в том числе частной компании ЕЭСУ, принадлежащей Тимошенко Ю. Оправдание необходимости такого договора перед украинцами (это плата за свободу и прочий бред для дураков). Заключение эксклюзивного договора с Газпромом.
9. Обеспечение регулярных платежей по новому договору с Газпромом в том числе за счет кредитов из ЕС в оставшийся период до следующих выборов. Подготовка к новым выборам президента.
10. Если все получится, то работу можно считать законченной. Кандидаты от Газпрома на выборах больше не получат поддержки и естественно покинут важные посты президента и премьер-министра Украины. В противном случае Газпром вновь будет активно финансировать своих кандидатов на эти посты.
Смелый план? Да. Реальный? С учетом финансовых возможностей Газпрома на момент 2004 года - да.
Додано: Чет 05 гру, 2024 13:58
Re: Причина осуществления военной агрессии путинской росии п
Заметил, что тема непосредственной связи конфликтов между игроками на мировом газовом рынке с развязыванием полномасштабных кровопролитных войн нашла довольно широкое понимание у журналистов.
Сегодня с удивлением обнаружил в тик-токе, инстаграмме журналистские расследования касательно газового конфликта как главной причины нынешней войны между Украиной и росией. Журналисты находят все больше подтверждений состоятельности этого объяснения.
Додано: Нед 09 бер, 2025 15:02
кремлівсько-нацистська пропаганда із замилюванням реальних злочинів росіян. росіяни вбивають тому, що кончені нацисти, а не тому, що їм газу мало.
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