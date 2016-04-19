Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Додано: Пон 19 лют, 2024 19:42

Новый план кремля, как продолжение первоначального.Поэтому нумерацию начнем с пункта 4.



4. Выбор и финансирование на выборах президента Украины в 2004 году яркой победы своих кандидатов, которые потом будут заниматься возней для выплаты штрафа и долга за газ Газпрому. Источником этого финансирования будет Газпром, так как компания уже достигла серьезного уровня влияния в росии и имеет для этого более чем достаточно ресурсов. Поэтому результат на выборах в Украине ожидается однозначным - победа одного из кандидатов от Газпрома.

5. Подготовка новоизбранным президентом Украины - агентом Газпрома - манипуляционных оснований для разрыва выгодного для Украины старого Кучмовского договора с Газпромом на поставку газа (негативные вбросы в сми про Газпром, про прошлые страшные исторические события в Украине с обвинением кремля, поднятие языкового вопроса в Украине, смена традиционной для Украины много векторной политики на одно векторную, надуманная героизация слишком спорных исторических личностей, которые имеют статус раздражителя для росиян и т.д. и т.п.). Внесение в реестр украинского законодательства документов о штрафе, выставленном Газпромом Нафтогазу Украины еще во времена при Кучме, которые Кучма не признал полностью и считал спорными.

6. Заигрывание с ЕС с целью получение оттуда валютных кредитов, денежных инвестиций. Для этой цели, чтобы убедить ЕС в искренности можно открыть украинский рынок для товаров из ЕС путем отмены пошлин, к примеру. Получить первые валютные кредиты.

7. Выбор какой-то холодной зимы как момента начала действий по разрыву договора с Газпромом!!! Это поможет хоть как-то запудрить мозги украинцам почему цена на газ вдруг скоро вырастет более, чем в три раза единомоментно.

8. Далее начало переговоров Нафтогаза Украины и Газпрома о новых условиях поставок газа и новой цене, в которую будут включены все невыплаченные штрафы и все долги за газ в том числе частной компании ЕЭСУ, принадлежащей Тимошенко Ю. Оправдание необходимости такого договора перед украинцами (это плата за свободу и прочий бред для дураков). Заключение эксклюзивного договора с Газпромом.

9. Обеспечение регулярных платежей по новому договору с Газпромом в том числе за счет кредитов из ЕС в оставшийся период до следующих выборов. Подготовка к новым выборам президента.

10. Если все получится, то работу можно считать законченной. Кандидаты от Газпрома на выборах больше не получат поддержки и естественно покинут важные посты президента и премьер-министра Украины. В противном случае Газпром вновь будет активно финансировать своих кандидатов на эти посты.



Смелый план? Да. Реальный? С учетом финансовых возможностей Газпрома на момент 2004 года - да.