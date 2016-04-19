Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

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Додано: Пон 12 лют, 2024 00:44
buratinyo я немного в другом контексте имел ввиду . Ірак і Сирія мають великі запаси нафти. І за ці запаси змагаються інші країни. Так ні ? Не зважаючи на те що Ірак та Сирія не є лідерами з видобутку нафти .
Додано: Вів 13 лют, 2024 21:48
Зрозумів логіку.
Але можу запропонувати трохи іншу версію. Вуглецеві копалини усі дефіцитні в наш час - і нафта, і вугілля, і природний газ. Згодні?
Якщо так, то продовжую. Нафта, вугілля для свого транспортування використовують більш дешеві засоби, які ще є й універсальними. І ці засоби також досить безпечні, що не потребує зосередження керування ними у єдиних руках.
Інша справа для газа і газопроводів. Складність та небезпечність транспортування газу вимагає централізованного керування газопроводами. І той, хто володіє газопроводом є майже завжди монополістом, який теоретично може дозволити собі дуже багато для досягнення своїх у тому числі іноді явно злочинних цілей. Ви можете зробити власну оцінку деяким діям такого монополіста з великими можливостями з північної до нас країни. Але світ постійно змінюється і даже таких злочинців іноді буває що нівілюють.
Стосовно Сирії та Іраку можливо не нафта скоріш за все стала причиною війн на території країн. А саме територія, через яку інвестори планували будівництво нафтопроводу. Замовник війни створив в цих країнах умови, від яких інвесторам будувати газопровід перехотілось. Звичайно це припущення.
Востаннє редагувалось buratinyo в Сер 14 лют, 2024 00:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 13 лют, 2024 23:54
Кстати, судя по интервью американскому журналисту Карлсону путин оказывается склоняется к причине войны, которая указана под номером 14 в приведенной здесь выше голосовалке. Т.е. ему не дают покоя лавры Гитлера, которого он начал явно оправдывать в развязывании второй мировой войны. Гитлера поляки вынудили начать мировую войну оказывается. Территорию польскую ему не отдали видите ли, на которую он глаз положил.
Понятное дело, что фсбешник всегда врет на публике. Настоящую главную причину войны он продолжает замалчивать, чтобы не навредить заинтересованной стороне, которая уже немножечко похудела за два года.
Но заметьте, что тему природного газа он все равно при этом не смог обойти.
Додано: Суб 17 лют, 2024 17:53
Так как предложений нет, то попытаемся составить такой план самостоятельно с учетом предыдущих достижений Газпрома в выбивании долгов 90-х за поставленный газ, а также опробированных и освоенных им технологий внедрения в государственную власть страны должника.
Так как исходные данные серьезно поменялись и долги за газ 90-х из частных превратились в (немного спорные) украинские государственные благодаря вице-премьеру Тимошенко Ю., то будем составлять не продолжение предыдущего плана, а уже новый план.
Додано: Пон 19 лют, 2024 19:42
Новый план кремля, как продолжение первоначального.Поэтому нумерацию начнем с пункта 4.
4. Выбор и финансирование на выборах президента Украины в 2004 году яркой победы своих кандидатов, которые потом будут заниматься возней для выплаты штрафа и долга за газ Газпрому. Источником этого финансирования будет Газпром, так как компания уже достигла серьезного уровня влияния в росии и имеет для этого более чем достаточно ресурсов. Поэтому результат на выборах в Украине ожидается однозначным - победа одного из кандидатов от Газпрома.
5. Подготовка новоизбранным президентом Украины - агентом Газпрома - манипуляционных оснований для разрыва выгодного для Украины старого Кучмовского договора с Газпромом на поставку газа (негативные вбросы в сми про Газпром, про прошлые страшные исторические события в Украине с обвинением кремля, поднятие языкового вопроса в Украине, смена традиционной для Украины много векторной политики на одно векторную, надуманная героизация слишком спорных исторических личностей, которые имеют статус раздражителя для росиян и т.д. и т.п.). Внесение в реестр украинского законодательства документов о штрафе, выставленном Газпромом Нафтогазу Украины еще во времена при Кучме, которые Кучма не признал полностью и считал спорными.
6. Заигрывание с ЕС с целью получение оттуда валютных кредитов, денежных инвестиций. Для этой цели, чтобы убедить ЕС в искренности можно открыть украинский рынок для товаров из ЕС путем отмены пошлин, к примеру. Получить первые валютные кредиты.
7. Выбор какой-то холодной зимы как момента начала действий по разрыву договора с Газпромом!!! Это поможет хоть как-то запудрить мозги украинцам почему цена на газ вдруг скоро вырастет более, чем в три раза единомоментно.
8. Далее начало переговоров Нафтогаза Украины и Газпрома о новых условиях поставок газа и новой цене, в которую будут включены все невыплаченные штрафы и все долги за газ в том числе частной компании ЕЭСУ, принадлежащей Тимошенко Ю. Оправдание необходимости такого договора перед украинцами (это плата за свободу и прочий бред для дураков). Заключение эксклюзивного договора с Газпромом.
9. Обеспечение регулярных платежей по новому договору с Газпромом в том числе за счет кредитов из ЕС в оставшийся период до следующих выборов. Подготовка к новым выборам президента.
10. Если все получится, то работу можно считать законченной. Кандидаты от Газпрома на выборах больше не получат поддержки и естественно покинут важные посты президента и премьер-министра Украины. В противном случае Газпром вновь будет активно финансировать своих кандидатов на эти посты.
Смелый план? Да. Реальный? С учетом финансовых возможностей Газпрома на момент 2004 года - да.
Додано: Чет 05 гру, 2024 13:58
Re: Причина осуществления военной агрессии путинской росии п
Заметил, что тема непосредственной связи конфликтов между игроками на мировом газовом рынке с развязыванием полномасштабных кровопролитных войн нашла довольно широкое понимание у журналистов.
Сегодня с удивлением обнаружил в тик-токе, инстаграмме журналистские расследования касательно газового конфликта как главной причины нынешней войны между Украиной и росией. Журналисты находят все больше подтверждений состоятельности этого объяснения.
Додано: Нед 09 бер, 2025 15:02
кремлівсько-нацистська пропаганда із замилюванням реальних злочинів росіян. росіяни вбивають тому, що кончені нацисти, а не тому, що їм газу мало.
Додано: Нед 23 бер, 2025 22:22
Re: Причина осуществления военной агрессии путинской росии п
Красным выделена самая большая ошибка, которая приводит к тому, что нашу страну потом грабят и убивают из-за той самой деятельности "нормальных???" президентов. Причина появления ошибки в мозгах людей кроется в полном незнании или непринятии реальной причины этой войны. Речь идет про газовый конфликт с 90-х между Газпромом и Украиной, о чем еще есть отдельная ветка на этом форуме.
На чем основано классическое здоровое мнение, отличающееся от ошибочных мнений andrijk777 и подобных заблуждающихся или вводящих других в заблуждение?
1. Законная демократически избранная власть ВСЕГДА имеет в полном своем распоряжении государственные ресурсы для успешного противостоянию любым неповиновениям (естественным случайным или спровоцированным изнутри оппозицией власти). В Украине это СБУ, разведка, контрразведка, на крайний случай ВСУ с высококвалифицированными специалистами по нейтрализации массовых беспорядков.
Вывод: майдан без масштабной всесторонней поддержки извне имеет нулевые шансы на успех в контексте свержения президента страны.
2. Майдан в какой-то стране, финансируемый извне - это альтернативная дешевая замена полноценной войне, которая может быть на порядки более затратной для потенциального внешнего агрессора и иметь крайне плохие юридические последствия для руководства агрессора в случае неудачи. По этой причине главная заинтересованная сторона в майдане будет тщательно стараться остаться в тени (и активно сваливать вину на кого угодно, хоть на марсиан).
Вывод: причины внешней агрессии в виде майдана имеют экономический характер, а не что-то по типу личной неприязни руководства агрессора к кому-то в стране, где разжигается майдан.
3. ...
Теперь ответ на вопрос, который явно возникает, но его обходят стороной. А именно почему два майдана в Украине росия организовала именно против Януковича? Ответ могут дать лишь те, кто знает про реальную причину войны - это газовый конфликт между Газпромом и Украиной.
Ответ заключается в следующем. Янукович это человек Кучмы, которого путин ненавидел из-за того, что тот не признавал газовые долги Украины и что тот формально выплатил их часть мало ликвидным устаревшим вооружением в очень плохом состоянии, мотивируя это тем, что другого в стране и нет. Терпеть ученика Кучмы на посту президента путин не мог в контексте решения газового конфликта. Тем более Янукович уже тоже хорошо разбирался в газовом конфликте и самое главное при всех своих недостатках это был человек для которого государство с его интересами - не пустой звук.
А путин и Газпром уже раздумывали как реализовать свой план по возврату газового долга с Украины, который заключался:
а) в создании прецедента по отдалении Украины в сторону ЕС для обоснования будущего лишения Украины нормальной цены за газ (естественно проевропейская Украина уже должна платить за газ очень и очень дорого, а не дешево как было раньше да еще при больших объемах потребления ее промышленностью), после этого...
б) в разрыве только руками Украины и ... именно зимой старого официального газового договора с выгодной для Украины ценой на газ и с нормальными условиями платежей. Далее после истерик в Украине ...
в) в заключении нового официального газового договора с Газпромом с ценой, в которую были бы включены все долги за газ начиная с 90-х (долги украинских государственных компаний, долги частных компаний, самыми большими из которых были долги ЕЭСУ Ю.Тимошенко).
г) почивать на лаврах в больших деньгах, которые бы шли из европейской Украины долгие годы. А платить Украине, когда она уже не сможет, поможет ЕС за счет предоставления ей евро-кредитов.
д) а дальше посмотрим на регулярность платежей...
Как видим план красивый и шикарный, но некоторым он кажется невыполнимым, особенно в 2004 году, когда Янукович, соратник Кучмы и кандидат в президенты, имел самые большие шансы на выборах. А Газпром с ним бы каши не сварил.
Поэтому Газпрому нужно было чтобы чтобы у власти в Украине оказались - премьер-министром именно Ю.Тимошенко и президентом тот, кто ей бы просто не мешал, а именно создавал отвлеченные политические основания для прикрытия нанесения ею ущерба в экономической безопасности Украины, что предусматривает наказание по статье за государственную измену.
И план Газпрома начал выполняться. Затраты на первый майдан также были включены им в цену за газ в новом договоре. И когда Газпром в своем плане достиг пункта г) и даже д) в Украине на демократических выборах уже без вмешательства извне снова победил Янукович в 2010 году, да еще и с большим отрывом.
На тот момент Украина уже начала испытывать обостренные финансовые трудности с выплатами Газпрому по новому газовому договору от Ю.Тимошенко. И В.Янукович решился ... на опасные действия по признанию этого договора незаконно оформленным, а значит недействительным или вернее могущим быть признанным таким в европейском суде. Опасность заключалась в суммах, которые могли быть упомянутыми по этому договору и размеры которых пугающе огромны. И Газпром решился на второй майдан в Украине в качестве подготовки дальнейшего отжима территорий Украины с активами в качестве оплаты по газовому договору.
Так как Так как Янукович уже набрался жизненного опыта в первом майдане, то второй майдан мирным уже не получился бы. Тем более по Конституции Украины нельзя без боя отдавать свои территории. Операцию по отжиму территорий кремль решил осуществить на фоне временного фактического безвластия в Украине, которое он планировал создать в процессе тайного вывоза В.Януковича в росию на остром второго этапе майдана и дальнейшего придания своим грабительским действиям видимости законности различными ухищрениями по типу референдума в Крыму.
Подробнее не охота расписывать. Не хочется поднимать давление людям в воскресение
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