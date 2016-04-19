Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Додано: Нед 23 бер, 2025 22:22

Banderlog написав: andrijk777 написав: Якраз після Майданів вибирали нормальних президентів! війна з рф почалась коли вигнали януковича. Думаєте мєнти по яких ви кидались камінням януковича люблять?

Но висновки вони зробили... війна з рф почалась коли вигнали януковича. Думаєте мєнти по яких ви кидались камінням януковича люблять?Но висновки вони зробили...

Вывод:

Вывод:

Красным выделена самая большая ошибка, которая приводит к тому, что нашу страну потом грабят и убивают из-за той самой деятельности "нормальных???" президентов. Причина появления ошибки в мозгах людей кроется в полном незнании или непринятии реальной причины этой войны. Речь идет про газовый конфликт с 90-х между Газпромом и Украиной, о чем еще есть отдельная ветка на этом форуме.На чем основано классическое здоровое мнение, отличающееся от ошибочных мнений andrijk777 и подобных заблуждающихся или вводящих других в заблуждение?1. Законная демократически избранная власть ВСЕГДА имеет в полном своем распоряжении государственные ресурсы для успешного противостоянию любым неповиновениям (естественным случайным или спровоцированным изнутри оппозицией власти). В Украине это СБУ, разведка, контрразведка, на крайний случай ВСУ с высококвалифицированными специалистами по нейтрализации массовых беспорядков.2. Майдан в какой-то стране, финансируемый извне - это альтернативная дешевая замена полноценной войне, которая может быть на порядки более затратной для потенциального внешнего агрессора и иметь крайне плохие юридические последствия для руководства агрессора в случае неудачи. По этой причине главная заинтересованная сторона в майдане будет тщательно стараться остаться в тени (и активно сваливать вину на кого угодно, хоть на марсиан).3. ...Теперь ответ на вопрос, который явно возникает, но его обходят стороной. А именно почему два майдана в Украине росия организовала именно против Януковича? Ответ могут дать лишь те, кто знает про реальную причину войны - это газовый конфликт между Газпромом и Украиной.Ответ заключается в следующем. Янукович это человек Кучмы, которого путин ненавидел из-за того, что тот не признавал газовые долги Украины и что тот формально выплатил их часть мало ликвидным устаревшим вооружением в очень плохом состоянии, мотивируя это тем, что другого в стране и нет. Терпеть ученика Кучмы на посту президента путин не мог в контексте решения газового конфликта. Тем более Янукович уже тоже хорошо разбирался в газовом конфликте и самое главное при всех своих недостатках это был человек для которого государство с его интересами - не пустой звук.А путин и Газпром уже раздумывали как реализовать свой план по возврату газового долга с Украины, который заключался:а) в создании прецедента по отдалении Украины в сторону ЕС для обоснования будущего лишения Украины нормальной цены за газ (естественно проевропейская Украина уже должна платить за газ очень и очень дорого, а не дешево как было раньше да еще при больших объемах потребления ее промышленностью), после этого...б) в разрыве только руками Украины и ...именно зимой старого официального газового договора с выгодной для Украины ценой на газ и с нормальными условиями платежей. Далее после истерик в Украине ...в) в заключении нового официального газового договора с Газпромом с ценой, в которую были бы включены все долги за газ начиная с 90-х (долги украинских государственных компаний, долги частных компаний,).г) почивать на лаврах в больших деньгах, которые бы шли из европейской Украины долгие годы. А платить Украине, когда она уже не сможет, поможет ЕС за счет предоставления ей евро-кредитов.д) а дальше посмотрим на регулярность платежей...Как видим план красивый и шикарный, но некоторым он кажется невыполнимым, особенно в 2004 году, когда Янукович, соратник Кучмы и кандидат в президенты, имел самые большие шансы на выборах. А Газпром с ним бы каши не сварил.Поэтому Газпрому нужно было чтобы чтобы у власти в Украине оказались - премьер-министром именно Ю.Тимошенко и президентом тот, кто ей бы просто не мешал, а именно создавал отвлеченные политические основания для прикрытия нанесения ею ущерба в экономической безопасности Украины, что предусматривает наказание по статье за государственную измену.И план Газпрома начал выполняться. Затраты на первый майдан также были включены им в цену за газ в новом договоре. И когда Газпром в своем плане достиг пункта г) и даже д) в Украине на демократических выборах уже без вмешательства извне снова победил Янукович в 2010 году, да еще и с большим отрывом.На тот момент Украина уже начала испытывать обостренные финансовые трудности с выплатами Газпрому по новому газовому договору от Ю.Тимошенко. И В.Янукович решился ... на опасные действия по признанию этого договора незаконно оформленным, а значит недействительным или вернее могущим быть признанным таким в европейском суде. Опасность заключалась в суммах, которые могли быть упомянутыми по этому договору и размеры которых пугающе огромны. И Газпром решился на второй майдан в Украине в качестве подготовки дальнейшего отжима территорий Украины с активами в качестве оплаты по газовому договору.Так как Так как Янукович уже набрался жизненного опыта в первом майдане, то второй майдан мирным уже не получился бы. Тем более по Конституции Украины нельзя без боя отдавать свои территории. Операцию по отжиму территорий кремль решил осуществить на фоне временного фактического безвластия в Украине, которое он планировал создать в процессе тайного вывоза В.Януковича в росию на остром второго этапе майдана и дальнейшего придания своим грабительским действиям видимости законности различными ухищрениями по типу референдума в Крыму.Подробнее не охота расписывать. Не хочется поднимать давление людям в воскресение