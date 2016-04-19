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Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
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Додано: Пон 24 бер, 2025 15:29
Driver написав: buratinyo написав:
На тот момент Украина уже начала испытывать обостренные финансовые трудности с выплатами Газпрому по новому газовому договору от Ю.Тимошенко. И В.Янукович решился ... на опасные действия по признанию этого договора незаконно оформленным, а значит недействительным или вернее могущим быть признанным таким в европейском суде. [...]
... но при этом явно ослаблял ЗСУ, СБУ и других силовиков. Тем самым умножая на ноль даже теоретическую возможность Украины обеспечить выполнение нового газового договора.
Аргументируй это противоречие
Не понял вопрос...
Янукович с 2010 года ослаблял финансирование ЗСУ и СБУ и каких именно силовиков? У меня нет данных, что это правда. Зато видел данные про сокращение ЗСУ в период Ющенко. Он вроде рекордсмен по сокращению боевой техники, которое было в тренде с 1991 года.
Или ты в контексте того, что отмена газового договора подписанного благодаря Ю.Тимошенко однозначно давала повод для военной агрессии и отжима Крыма? В 2010-2011 годах это было далеко не факт. А вот проблема внешнеэкономического платежного баланса уже сильно обострилась в Украине и нужно было отменять основания для сверхдурных платежей за газ росии иначе экономика бы свернулась как скисшее молоко.
Ни у кого в Украине по моему не было мыслей о том, что если росия нападет, то ВСУ без ядерного оружия смогут остановить орду. Тем более росия - гарант территориальной целостности Украины по Будапештскому меморандуму. Так или не так?
Сам аргументируй свое высказывание сначала.
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Додано: Пон 24 бер, 2025 15:39
trololo написав: buratinyo написав: в тик-токе
, инстаграмме журналистские расследования касательно газового конфликта как главной причины нынешней войны между Украиной и росией. Журналисты находят все больше
подтверждений состоятельности этого объяснения.
кремлівсько-нацистська пропаганда із замилюванням реальних злочинів росіян. росіяни вбивають тому, що кончені нацисти, а не тому, що їм газу мало.
Слушай, ты слышал, чтобы в Украину ехали воевать сотрудники Газпрома или их родственники?
Они финансируют войну. Слава Богу радбез сделал выводы и активы Газпрома начали, только начали обнулять. Молчание в ответ лишь подтверждает болезненность ударов для тех, кто стоит за нанесением ударов по Украине, убийствами украинцев ради грабежей в счет долгов, которые имеют преступный оттенок и вызовут сомнение в суде в вопросе их адекватности.
Для обмана росиян кремль избрал тему не существующего нацизма в Украине, но при этом сам не заметил, как риторика его пропагандистов стала фашистской. Не рой другому яму - сам в нее и попадешь. (с)
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Додано: Пон 24 бер, 2025 16:12
buratinyo написав:
Не понял вопрос...
Янукович с 2010 года ослаблял финансирование ЗСУ и СБУ и каких именно силовиков? У меня нет данных, что это правда. Зато видел данные про сокращение ЗСУ в период Ющенко. Он вроде рекордсмен по сокращению боевой техники, которое было в тренде с 1991 года.
Я про министра обороны и главу СБУ с российскими паспортами.
И про директора Укроборонпрома с непонятно каким паспортом и подозрительной биографией.
Противоречие в том, что ты выставляешь Януковича чуть ли не как антироссийского президента.
В этом и вопрос: зачем он ставил стрёмных ребят на серьёзные должности?
(как это объясняется с точки зрения твоей газовой теории?)
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