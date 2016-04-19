|
Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
Додано: Пон 24 бер, 2025 15:29
Driver написав: buratinyo написав:
На тот момент Украина уже начала испытывать обостренные финансовые трудности с выплатами Газпрому по новому газовому договору от Ю.Тимошенко. И В.Янукович решился ... на опасные действия по признанию этого договора незаконно оформленным, а значит недействительным или вернее могущим быть признанным таким в европейском суде. [...]
... но при этом явно ослаблял ЗСУ, СБУ и других силовиков. Тем самым умножая на ноль даже теоретическую возможность Украины обеспечить выполнение нового газового договора.
Аргументируй это противоречие
Не понял вопрос...
Янукович с 2010 года ослаблял финансирование ЗСУ и СБУ и каких именно силовиков? У меня нет данных, что это правда. Зато видел данные про сокращение ЗСУ в период Ющенко. Он вроде рекордсмен по сокращению боевой техники, которое было в тренде с 1991 года.
Или ты в контексте того, что отмена газового договора подписанного благодаря Ю.Тимошенко однозначно давала повод для военной агрессии и отжима Крыма? В 2010-2011 годах это было далеко не факт. А вот проблема внешнеэкономического платежного баланса уже сильно обострилась в Украине и нужно было отменять основания для сверхдурных платежей за газ росии иначе экономика бы свернулась как скисшее молоко.
Ни у кого в Украине по моему не было мыслей о том, что если росия нападет, то ВСУ без ядерного оружия смогут остановить орду. Тем более росия - гарант территориальной целостности Украины по Будапештскому меморандуму. Так или не так?
Сам аргументируй свое высказывание сначала.
Додано: Пон 24 бер, 2025 15:39
trololo написав: buratinyo написав: в тик-токе
, инстаграмме журналистские расследования касательно газового конфликта как главной причины нынешней войны между Украиной и росией. Журналисты находят все больше
подтверждений состоятельности этого объяснения.
кремлівсько-нацистська пропаганда із замилюванням реальних злочинів росіян. росіяни вбивають тому, що кончені нацисти, а не тому, що їм газу мало.
Слушай, ты слышал, чтобы в Украину ехали воевать сотрудники Газпрома или их родственники?
Они финансируют войну. Слава Богу радбез сделал выводы и активы Газпрома начали, только начали обнулять. Молчание в ответ лишь подтверждает болезненность ударов для тех, кто стоит за нанесением ударов по Украине, убийствами украинцев ради грабежей в счет долгов, которые имеют преступный оттенок и вызовут сомнение в суде в вопросе их адекватности.
Для обмана росиян кремль избрал тему не существующего нацизма в Украине, но при этом сам не заметил, как риторика его пропагандистов стала фашистской. Не рой другому яму - сам в нее и попадешь. (с)
Додано: Пон 24 бер, 2025 16:12
buratinyo написав:
Не понял вопрос...
Янукович с 2010 года ослаблял финансирование ЗСУ и СБУ и каких именно силовиков? У меня нет данных, что это правда. Зато видел данные про сокращение ЗСУ в период Ющенко. Он вроде рекордсмен по сокращению боевой техники, которое было в тренде с 1991 года.
Я про министра обороны и главу СБУ с российскими паспортами.
И про директора Укроборонпрома с непонятно каким паспортом и подозрительной биографией.
Противоречие в том, что ты выставляешь Януковича чуть ли не как антироссийского президента.
В этом и вопрос: зачем он ставил стрёмных ребят на серьёзные должности?
(как это объясняется с точки зрения твоей газовой теории?)
Додано: Пон 24 бер, 2025 23:47
Driver написав: buratinyo написав:
Не понял вопрос...
Янукович с 2010 года ослаблял финансирование ЗСУ и СБУ и каких именно силовиков? У меня нет данных, что это правда. Зато видел данные про сокращение ЗСУ в период Ющенко. Он вроде рекордсмен по сокращению боевой техники, которое было в тренде с 1991 года.
Я про министра обороны и главу СБУ с российскими паспортами.
И про директора Укроборонпрома с непонятно каким паспортом и подозрительной биографией.Противоречие в том, что ты выставляешь Януковича чуть ли не как антироссийского президента.
В этом и вопрос: зачем он ставил стрёмных ребят на серьёзные должности?
(как это объясняется с точки зрения твоей газовой теории?)
В контексте газового конфликта абсолютно все в Украине объяснять нельзя.
В команде любого президента могут быть предатели, что особо болезненно во время войны и особо трудно их выявить по причине активного внедрения их со стороны кремля и его разведки.
Не нужно делать неправильные выводы и приписывать мне то, о чем я даже и не упоминал.
В контексте газового конфликта Янукович молодец. Он защищал интересы государства Украины. А это было ох как трудно, особенно когда противником был Газпром с кремлем на подхвате.
Сам российский паспорт до войны не являлся свидетельством того, что человек, им владеющий, предатель Украины. Да и назвать человеком предателем по закону можно только через суд. К примеру Ю.Тимошенко со своей деятельностью по нанесению Украины угрозы существованию в экономической области до сих пор не получила обвинение в гос. измене. А ты про каких-то министров, которым кроме тройного гражданства во времена Януковича ничего не предъявляешь.
Хочу напомнить в этом контексте, что двойное гражданство по законодательству было запрещено. Но формально тройное гражданство и выше получить было можно и вполне законно.
Этим пользовались все, кто имел риски оказаться под следствием благодаря своей противоправной деятельности в Украине, а также те, кому по статусу было положено.
Додано: Вів 25 бер, 2025 01:08
yama написав:
згадуєм угоду про рідкоземельні метали та ін. корисні копалини із США
Эта версия про полезные ископаемые как возможная причина агрессии указана в голосовалке! Интерес к украинским редкоземельным металлам высказал Трамп. Сделал это он так же как и раньше интересовался ими в Афганистане. Тема эта ему интересна. Он ведь бизнесмен.
Но ... для добычи этих металлов, которые в Украине находятся не прямо под ногами, вероятно нужны дорогие технологии, инвестиции. Сложность добычи ранее на позволяла их добывать украинскими компаниями или государством, как мне представляется. Т.е. конкуренция на рынке добытчиков не такая и высокая с одной стороны, а за инвесторов надо бороться с другой стороны.
Имеет ли технологии добычи кремль - мне неизвестно.
Но в контексте войны не США объявили военную агрессию против Украины, а росия. Именно по этой логике я отметаю эту версию в качестве реальной причины войны росии против Украины. В качестве ложной причины, отвлекающей от настоящей, она вполне годится. Поэтому в голосовалку ее и засунул.
Но тема добычи редкоземельных металлов в Украине это как вилами по воде - может быть овчинка и выделки не стоит. А Трамп за нее уцепился. Не все проекты американцев являются высокоприбыльными и удачными как мы знаем. Может пристроить капиталы, находящиеся без дела для них важнее, чем тратить время и ресурсы на оценку реальных запасов в Украине или другой стране. Бизнес это всегда риск, принятие решений на основании неполных данных - привычное дело.
Другое дело - любые долги. Они являются причиной многих преступлений в том числе в международных отношениях. Поэтому газовый конфликт имеет бесспорный приоритет среди всех перечисленных мной в голосовалке причин.
Додано: П'ят 04 кві, 2025 10:51
buratinyo написав:
1. Законная демократически избранная власть ВСЕГДА имеет в полном своем распоряжении государственные ресурсы для успешного противостоянию любым неповиновениям
Теперь ответ на вопрос, который явно возникает, но его обходят стороной. А именно почему два майдана в Украине росия организовала именно против Януковича?
Янукович это человек Кучмы, которого путин ненавидел
это был человек для которого государство с его интересами - не пустой звук.
долги за газ начиная с 90-х (долги украинских государственных компаний, долги частных компаний, самыми большими из которых были долги ЕЭСУ Ю.Тимошенко
).
Украина уже начала испытывать обостренные финансовые трудности с выплатами Газпрому по новому газовому договору от Ю.Тимошенко. И В.Янукович решился ... на опасные действия по признанию этого договора незаконно оформленным, а значит недействительным или вернее могущим быть признанным таким в европейском суде. Опасность заключалась в суммах, которые могли быть упомянутыми по этому договору и размеры которых пугающе огромны. И Газпром решился на второй майдан в Украине в качестве подготовки дальнейшего отжима территорий Украины с активами в качестве оплаты по газовому договору.
Подробнее не охота расписывать. Не хочется поднимать давление людям в воскресение
Всю писанину буратіни можна описати назвої одної відомої пісні Гадюкіних - "Наркомани на городі". Ви шо там курите, дядько?
1. Не завжди, далеко не завжди.
2. Підміна понять, маніпуляція. Питання, чи було кимось організовано майдан ззовні і якщо так, то ким, і не піднімається - натомість маніпульна теза одразу про те, що путін організував майдан протів Януковича. "Вы слишком много курите!"© (здається, "Острів скарбів").
Януковича ненавидів путін )))
Янукович опікувався державою)))))
Я розумію, що вам важко без препаратів виживати в наш такий складний час, але ті порошки, які ви приймаєте... ну, сильно у вас буйна фантазія після них.
Тут згоден. Юльку треба розстрілять, а її майно та її дітей і внуків - конфіскувать за ті Харківські угоди і ті наслідки, які вони принесли.
"А вот с этого момента поподробней" . Це що там Янукевич хотів відмінити?
Не пийте перебродивший квас. Або пийте, але після того пару суток не пишіть на форумі, бо так навіть ШІ не галюцинує, як отут ви.
buratinyo написав:
Интерес к украинским редкоземельным металлам высказал Трамп. Сделал это он так же как и раньше интересовался ими в Афганистане. Тема эта ему интересна. Он ведь бизнесмен.
Он при***, і новий ворог нашої країни, так як і рф, так як і нейтральна" Європа, так і США - ворог.
Додано: П'ят 16 тра, 2025 09:16
Был занят, поэтому ничего не публиковал в контексте именно газовой ПРИЧИНЫ войны.
Но неожиданно захотелось понять один не раскрытый момент, который, по моему, является достаточно весомым в объяснении ПРИЧИНЫ войны и в тоже время казался противоречивым из-за нестыковке сумм, одна из которых относилась к 2001 году, а вторая к 2022 году.
Речь идет о заявлении Лаврова про кидок росии на газовом рынке на сумму порядка 600-700 млрд. долларов США без объяснения нюансов, но с обвинением именно Украины. Если не ошибаюсь это было в 2022-2023 году при выступлении Лаврова перед росийскими журналистами.
Вторая сумма порядка 20 млрд.долларов США была указана в отчете совместной комиссии, созданной для решения вопросов по возврату газовых долгов. Цифра относилась к 2001-2002 году.
Естественно возникло желание сначала подсчитать какая стоимость денег, которая была в размере 20 млрд.долларов в 2001 году, будет эквивалентом в деньгах на 2022 год. Обратился к искусственному интеллекту. Он попросил указать дополнительно к условиям размер подорожания актива, для которого рассчитывается стоимость денег на 2022 год. Стоимость актива (природного газа) можно грубо считать, что подорожала с 2001 года раз 16-20. Поэтому указал, что актив подорожал в стреднем в 18 раз.
Искусственный интеллект ответил, что в деньгах 2022 года сумма долга 20 млрд.долларов США, которая была на 2001 год, будет равна ~600 млрд.долларов США.
Использовал чат Deepseek.
В дальнейшем этот чат сообщил на вопрос о примерах развязывания войн по причине наличия подобных долгов. Например долг Германии был в 400 млрд.долларов США в нынешних деньгах, который она не могла выплатить после первой мировой войны, стал одной из важных причин развязывания Германией второй мировой войны. Искусственный интеллект при этом просит учитывать стиль управления в интересуемом государстве. При авторитарной власти (мафиозного типа) невыплаченные долги (не полученные с должника) бросают тень на власть в контексте ее авторитета, Такую тень власть мафиозного типа не может допустить по причине сильного желания остаться у власти до конца жизни.
Надеюсь, не сильно запутано изложил своими словами.
Додано: П'ят 16 тра, 2025 09:35
Driver написав:
Я про министра обороны и главу СБУ с российскими паспортами.
В этом и вопрос: зачем он ставил стрёмных ребят на серьёзные должности?
(как это объясняется с точки зрения твоей газовой теории?)
роль этиъ стремных ребят нетривиальна
На посту Министра обороны Украины, в период политического кризиса на Украине и протестных акций на Евромайдане, после обращений ряда политиков с призывом ввести армию для защиты конституционного порядка, Лебедев отказался вводить войска, 26 января заявив, что украинская армия не будет вмешиваться в противостояние между действующей властью и оппозицией[14][15][16].
.....
С 2006 по 2013 год — народный депутат Украины трёх созывов (V—VI—VII). Первоначально был избран депутатом от Блока Юлии Тимошенко, с октября 2007 член партии Партии Регионов[5].
Додано: Вів 27 тра, 2025 23:26
fox767676 написав:
роль этиъ стремных ребят нетривиальна
Driver написав:
Я про министра обороны и главу СБУ с российскими паспортами.
В этом и вопрос: зачем он ставил стрёмных ребят на серьёзные должности?
(как это объясняется с точки зрения твоей газовой теории?)
На посту Министра обороны Украины, в период политического кризиса на Украине и протестных акций на Евромайдане, после обращений ряда политиков с призывом ввести армию для защиты конституционного порядка, Лебедев отказался вводить войска, 26 января заявив, что украинская армия не будет вмешиваться в противостояние между действующей властью и оппозицией[14][15][16].
.....
С 2006 по 2013 год — народный депутат Украины трёх созывов (V—VI—VII). Первоначально был избран депутатом от Блока Юлии Тимошенко, с октября 2007 член партии Партии Регионов[5].
Согласно газовой причины полномасштабной войны и свержения Януковича в 2014 году в качестве наказания за попытку обнулить газовый договор от Тимошенко уши Газпрома как заинтересованной стороны во всем этом полностью скрыть невозможно даже для кремлевской пропаганды. Поэтому она за счет лживых нарративов для избирателей-россиян про нацизм в миролюбивой хлеборобной Украине (это надо ж было додуматься до такого!!!) отвлекает внимание от международных криминальных действий Газпрома и его дочерних предприятий в Украине.
Если упомянутый Лебедев стал депутатом благодаря Ю. Тимошенко, которая является бесспорным агентом Газпрома из-за своих старых долгов перед ним, то неудивительно, что он отказался вводить обученные для этой цели внутренние войска для защиты конституционного порядка в период второго майдана. Это бы спасло Януковича, что противоречило планам Газпрома начать финальную операцию по изъятию в счет долгов украинских активов - территорий, различных заводов, объектов, оборудования, атомных станций с необходимой инфраструктурой.
Финальная операция противоречит любому законодательству. Поэтому она может быть только в виде военной операции. Газпром и раньше удовлетворял и решал свои коммерческие интересы и запросы за счет военных операций в других странах, в том числе странах СНГ.
Где-то поднимали тему о том, что полномасштабной войны бы не было при избрании в 2019 году Порошенко или другого кандидата из его команды в президенты. Но логику отменить невозможно. Война была неизбежной. Она является последним способом для Газпрома узаконить конфискацию украинских активов, которые нужны Газпрому чтобы стать самой могущественной добывающей нефтегазовой компанией в Евразии.
В этой связи я подозревал, что команда Порошенко сознательно проиграла на дебатах и выборы в 2019 году. Они слишком опытные политики чтобы не знать о давних претензиях Газпрома и не следить за риторикой кремля, которая однозначно вела к полномасштабной войне. Крыма было явно мало Газпрому, а следующую подобную коллекторскую операцию без серьезной войны провести невозможно, даже если рассмотреть все самые фантастические варианты (по типу, Украина сама без решения суда отдаст свои ключевые активы в счет чрезвычайно спорных и сомнительных долгов с криминальным оттенком за природный газ).
Мы имеем дело с транснациональной корпорацией Газпром, которая не сильно напрягаясь развязывает войны между целыми государствами!!!
Додано: Нед 07 вер, 2025 11:08
Пройшло літо. Дещо змінилось у цій війні, в нашому захисту України від російського окупанта. А саме нарешті почало чутливо прилітати по російським активам Газпрому, а саме по НПЗ, газорозподільчим станціям. Я цього чекав як прапорця від футбольного бокового арбітра, що може скоро зупинити гру на деякий час.
Пошкодження газпромівських НПЗ більш сприяє зниженню цін на російську нафту у світі, створює перешкоди переміщенням російської військової техниці з двигунами внутрішнього згорання взагалі, загострює внутрішні проблеми в економиці агресора, бо дефіцит палива відчують не тільки ВС рф, а й захоплені території з понаїхавшими туди кавказськими людьми щоб мирно грабувати й вивозити награбоване у росію, де в свою чергу грабувати будуть вже їх.
Інфраструктура замовника війни, Газпрому, має бути знищена на росії, наприклад, як це зараз робить Ізраїль з інфраструктурою Сектора Газа, розпочавшого тотальну террористичну війну після науськівання Ірану та росії. Це прискорить процес поверення Китаєм своїх територій на сході росії. Так Китай робить завжди, вичікуючі вдалий момент для своїх обороток. Для Китая территорії це по справжді цінний ресурс, на відміну від росії і її кремля, який маніпулює щоб надати злочинній типу коллекторській операції Газпрому вигляд повернення чогось свого, святого.
