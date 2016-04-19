Додано: П'ят 16 тра, 2025 09:16

Был занят, поэтому ничего не публиковал в контексте именно газовой ПРИЧИНЫ войны.



Но неожиданно захотелось понять один не раскрытый момент, который, по моему, является достаточно весомым в объяснении ПРИЧИНЫ войны и в тоже время казался противоречивым из-за нестыковке сумм, одна из которых относилась к 2001 году, а вторая к 2022 году.



Речь идет о заявлении Лаврова про кидок росии на газовом рынке на сумму порядка 600-700 млрд. долларов США без объяснения нюансов, но с обвинением именно Украины. Если не ошибаюсь это было в 2022-2023 году при выступлении Лаврова перед росийскими журналистами.



Вторая сумма порядка 20 млрд.долларов США была указана в отчете совместной комиссии, созданной для решения вопросов по возврату газовых долгов. Цифра относилась к 2001-2002 году.



Естественно возникло желание сначала подсчитать какая стоимость денег, которая была в размере 20 млрд.долларов в 2001 году, будет эквивалентом в деньгах на 2022 год. Обратился к искусственному интеллекту. Он попросил указать дополнительно к условиям размер подорожания актива, для которого рассчитывается стоимость денег на 2022 год. Стоимость актива (природного газа) можно грубо считать, что подорожала с 2001 года раз 16-20. Поэтому указал, что актив подорожал в стреднем в 18 раз.



Искусственный интеллект ответил, что в деньгах 2022 года сумма долга 20 млрд.долларов США, которая была на 2001 год, будет равна ~600 млрд.долларов США.



Использовал чат Deepseek.



В дальнейшем этот чат сообщил на вопрос о примерах развязывания войн по причине наличия подобных долгов. Например долг Германии был в 400 млрд.долларов США в нынешних деньгах, который она не могла выплатить после первой мировой войны, стал одной из важных причин развязывания Германией второй мировой войны. Искусственный интеллект при этом просит учитывать стиль управления в интересуемом государстве. При авторитарной власти (мафиозного типа) невыплаченные долги (не полученные с должника) бросают тень на власть в контексте ее авторитета, Такую тень власть мафиозного типа не может допустить по причине сильного желания остаться у власти до конца жизни.



Надеюсь, не сильно запутано изложил своими словами.