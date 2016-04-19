|
Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
Додано: Сер 10 вер, 2025 21:26
Ясьонка регулярно приймає рейси з озброєнням. Скільки там від українського кордону?
Якщо раптом Шахеди перетнуть кордон і вдарять по складам озброєння, в які йде розвантаження, польська ППО встигне відреагувати? Схоже що не встигне. А списати завжди можна на «уламки» які впали від роботи польської ППО, а не навмисний удар кацапії
Hotab
