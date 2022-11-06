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Чому деяким українцям приходять «космічні» платіжки за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 гру, 2022 07:49
Пропонуємо до обговорення:
Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” роз’яснила клієнтам, чому передані ними показники лічильників не вносяться до системи та споживачам доводиться платити вдвічі більше.
Дивися повний текст Чому деяким українцям приходять «космічні» платіжки за газ – роз’яснення «Нафтогазу»
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Додано: Сер 14 гру, 2022 07:50
Чому приходять неправильні платіжки за газ,риторичне питання.Може розігнати керівників нафтогазу.....Думайте
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