RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чому деяким українцям приходять
«космічні» платіжки за...

Чому деяким українцям приходять «космічні» платіжки за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 07:49

Чому деяким українцям приходять «космічні» платіжки за...

Пропонуємо до обговорення:
Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” роз’яснила клієнтам, чому передані ними показники лічильників не вносяться до системи та споживачам доводиться платити вдвічі більше.

Дивися повний текст
Чому деяким українцям приходять «космічні» платіжки за газ – роз’яснення «Нафтогазу»
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98570
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 07:50

Чому приходять неправильні платіжки за газ,риторичне питання.Може розігнати керівників нафтогазу.....Думайте
panamacitypanama58
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 14.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чи загрожує українцям дефіцит гречки у 2023 році
R2 » Чет 01 гру, 2022 08:33
1 300
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 гру, 2022 08:34
moveton
В Україні впали ціни на вживані авто: в чому причина
R2 » Нед 20 лис, 2022 23:37
1 328
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 лис, 2022 23:37
23jhas
Нелегальний обігрів: чому не можна встановлювати...
R2 » Нед 06 лис, 2022 10:42
2 644
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 лис, 2022 13:47
lis3121

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5620)
14.12.2022 08:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.