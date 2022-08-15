Верховна рада остаточно ухвалила законопроект №5655, який продовжує реформу містобудування та цифровізує всі процеси в будівельній галузі.
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Парламент ухвалив законопроект про реформу містобудування: як діятиме
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Додано: Сер 14 гру, 2022 16:16
Парламент ухвалив законопроект про реформу...
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Дивися повний текст
Парламент ухвалив законопроект про реформу містобудування: як діятиме
Додано: Сер 14 гру, 2022 16:16
Ключовий момент цієї "реформи": учасники будівельного ринку матимуть можливість обирати орган містобудівного контролю - представників приватних структур.
Ці "приватні структури" будуть належати самим будівельникам або депутатам, котрі цей закон протягнули.
Тобто - ніякого контролю взагалі не буде.
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