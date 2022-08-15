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Парламент ухвалив
законопроект про реформу...

Парламент ухвалив законопроект про реформу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 16:16

Парламент ухвалив законопроект про реформу...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна рада остаточно ухвалила законопроект №5655, який продовжує реформу містобудування та цифровізує всі процеси в будівельній галузі.

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Парламент ухвалив законопроект про реформу містобудування: як діятиме
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 16:16

Ключовий момент цієї "реформи": учасники будівельного ринку матимуть можливість обирати орган містобудівного контролю - представників приватних структур.
Ці "приватні структури" будуть належати самим будівельникам або депутатам, котрі цей закон протягнули.
Тобто - ніякого контролю взагалі не буде.
anton_kosov
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