Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що якщо Росія продовжить обстрілювати інфраструктуру, то українська економіка скоротиться до 50%.
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Продовження росією енерготерору може збільшити падіння ВВП України до 50% – прем'єр
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Додано: Сер 14 гру, 2022 17:05
Продовження росією енерготерору може збільшити падіння...
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Дивися повний текст
Продовження росією енерготерору може збільшити падіння ВВП України до 50% – прем'єр
Додано: Сер 14 гру, 2022 17:05
А хіба це відкрита інформація,навіщо її знати ворогу.Це щоб ворог міг оцінювати ефективність ударів...Це держ. чиновник № 1 таке заявляє....Незбагненне керівництво. Розвідка рашці не потрібна,всі цифри у відкритому доступі.Користуйтесь.
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