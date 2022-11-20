Про це повідомив заступник начальника Головного сервісного центру МВС Володимир Баранець .
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В Україні з 14 грудня змінюється порядок реєстрації та перереєстрації транспортних засобів
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Додано: Сер 14 гру, 2022 17:30
В Україні з 14 грудня змінюється порядок реєстрації та...
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В Україні з 14 грудня змінюється порядок реєстрації та перереєстрації транспортних засобів
Додано: Сер 14 гру, 2022 17:30
Як жахливо написана стаття. Це журналіст писав, чи учень п'ятого класу? Орфографічні та стилістичні помилки, речення кострубаті.
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