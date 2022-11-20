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В Україні з 14 грудня змінюється
порядок реєстрації та...

В Україні з 14 грудня змінюється порядок реєстрації та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 17:30

В Україні з 14 грудня змінюється порядок реєстрації та...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник начальника Головного сервісного центру МВС Володимир Баранець .

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В Україні з 14 грудня змінюється порядок реєстрації та перереєстрації транспортних засобів
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 17:30

Як жахливо написана стаття. Це журналіст писав, чи учень п'ятого класу? Орфографічні та стилістичні помилки, речення кострубаті.
rubikon_vladimir
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Модератори: Ірина_, Модератор

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