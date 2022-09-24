Іспанія з початку війни приняла понад 150 тисяч українських біженців. Втім, грошову допомогу там стали вплачувати лише в серпні.
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Від 500 євро на родину: з 15 грудня європейський регіон запроваджує виплати українцям
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 23:21
Від 500 євро на родину: з 15 грудня європейський регіон...
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Дивися повний текст
Від 500 євро на родину: з 15 грудня європейський регіон запроваджує виплати українцям
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