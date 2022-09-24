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Від 500 євро на родину: з 15
грудня європейський регіон...

Від 500 євро на родину: з 15 грудня європейський регіон...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 23:21

Від 500 євро на родину: з 15 грудня європейський регіон...

Пропонуємо до обговорення:
Іспанія з початку війни приняла понад 150 тисяч українських біженців. Втім, грошову допомогу там стали вплачувати лише в серпні.

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Від 500 євро на родину: з 15 грудня європейський регіон запроваджує виплати українцям
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 23:21

Брехня! В Андалусії до цих пір не розпочали виплачувати цю допомогу.
irinabordenyuk
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 08:45

Ніхто нікому ще нічого не платив,,,прийняли рішення в серпні,,,і тільки зараз три регіони заявили про право подачі...Каталонія, Мадрид і Ріоха.
halyna300
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