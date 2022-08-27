Як зазначає голова комітету Асоціації фахівців з нерухомості України Едуард Бразас, сьогодні все менше продавців розпродують житло на хвилі паніки.
Дивися повний текст
Очікувати знижок не варто: експерти пояснили, чим зумовлене подорожчання житла
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 гру, 2022 21:57
Очікувати знижок не варто: експерти пояснили, чим...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Очікувати знижок не варто: експерти пояснили, чим зумовлене подорожчання житла
Додано: Суб 17 гру, 2022 21:57
Так никто скидок и не ждёт. Ждать надо адекватного снижения цены. Отсутствие существенного снижения цены во время войны по сравнению с мирным временем - признак сильно монополизированого рынка.
Додано: Суб 17 гру, 2022 22:02
Это еще что за бред, цены в долл. как на продажу так и на аренду например в Киеве полетели некисло так вниз, и ожидается еще большее падение по крайней мере на продажу квартир, предложение в разы превышает спрос, скоро для хорошей однушки цена в пределах 30к станет нормальной ценой, а то и меньше, нет спроса, и не предвидится
|